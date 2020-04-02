{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Приморья отменили арендную плату за краевое имущество для части предприятий

По словам заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, компании получат льготу на три месяца и в дальнейшем смогут ее продлить до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство Приморского края на три месяца отменило арендную плату за краевое имущество для субъектов малого и среднего бизнеса по восьми видам деятельности, которые наиболее пострадали от пандемии нового коронавиурса и связанных с нею ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба правительства в четверг.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Правительство Приморского края отменило на три месяца арендные платежи за краевое имущество для восьми направлений малого и среднего бизнеса. По заявлению освободиться от оплаты аренды за земельный участок или недвижимость, которые находятся в собственности региона, могут предприниматели с 18 марта по 18 июня. Согласно распоряжению, воспользоваться льготой по оплате аренды смогут представители малого и среднего бизнеса, чья деятельность пострадала от введенных ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В списке получивших льготу - предприятия, занимающиеся авиационными и автоперевозками, культурой, развлечениями и спортом, туризмом, предоставлением гостиничных услуг, общественным питанием, дополнительным образованием, а также предоставлением бытовых услуг населению и организацией конференций и выставок.

"Пока мы предусмотрели такую возможность на три ближайших месяца. Надеемся, в дальнейшем ситуация нормализуется и компании смогут вернуться к привычному графику работы. Но при необходимости предприниматели смогут получить отсрочку по оплате аренды с июня по сентябрь - до конца декабря 2020 года", - передает пресс-служба слова заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова.

По его словам, аналогичные меры поддержки в ближайшее время появятся во всех муниципалитетах в отношении местного имущества.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны озвучил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. В частности, он предложил предоставить МСП отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, а также снизить ставку страховых взносов для зарплат больше МРОТ.

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Региональные фонды для поддержки МСП будут докапитализированы
Соответствующие изменения были внесены правительством в государственную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика" 31 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС