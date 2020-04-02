Власти Приморья отменили арендную плату за краевое имущество для части предприятий

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство Приморского края на три месяца отменило арендную плату за краевое имущество для субъектов малого и среднего бизнеса по восьми видам деятельности, которые наиболее пострадали от пандемии нового коронавиурса и связанных с нею ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба правительства в четверг.

"Правительство Приморского края отменило на три месяца арендные платежи за краевое имущество для восьми направлений малого и среднего бизнеса. По заявлению освободиться от оплаты аренды за земельный участок или недвижимость, которые находятся в собственности региона, могут предприниматели с 18 марта по 18 июня. Согласно распоряжению, воспользоваться льготой по оплате аренды смогут представители малого и среднего бизнеса, чья деятельность пострадала от введенных ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В списке получивших льготу - предприятия, занимающиеся авиационными и автоперевозками, культурой, развлечениями и спортом, туризмом, предоставлением гостиничных услуг, общественным питанием, дополнительным образованием, а также предоставлением бытовых услуг населению и организацией конференций и выставок.

"Пока мы предусмотрели такую возможность на три ближайших месяца. Надеемся, в дальнейшем ситуация нормализуется и компании смогут вернуться к привычному графику работы. Но при необходимости предприниматели смогут получить отсрочку по оплате аренды с июня по сентябрь - до конца декабря 2020 года", - передает пресс-служба слова заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова.

По его словам, аналогичные меры поддержки в ближайшее время появятся во всех муниципалитетах в отношении местного имущества.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны озвучил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. В частности, он предложил предоставить МСП отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, а также снизить ставку страховых взносов для зарплат больше МРОТ.