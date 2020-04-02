В Moody's оценили предложения Банка России по реструктуризации кредитов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Предложения ЦБ РФ по реструктуризации кредитов малого и среднего бизнеса (МСБ) позволят избежать закрытия компаний из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса секторов экономики, сообщил ТАСС вице-президент международного рейтингового агентства Moody"s Петр Паклин.

Ранее ЦБ рекомендовал кредитным и микрофинансовым организациям, а также кредитным потребительским кооперативам до 30 сентября 2020 года рассматривать реструктуризацию кредитов МСБ в качестве первоочередной меры по предотвращению возникновения у компаний просроченной задолженности или в целях ее урегулирования. ЦБ дает право до 30 сентября не признавать такие кредиты реструктурированными для формирования резервов.

"Предложенные меры по реструктуризации кредитов позволят избежать закрытия компаний из наиболее пострадавших секторов. Фактически им дается отсрочка, чтобы можно было наладить свои дела после снятия режимов карантина и самоизоляции и восстановления экономической активности. Шесть месяцев, конечно, небольшой срок, но он дает им шанс остаться на плаву", - считает Паклин.

При в Moody"s обращают внимание на то, что доступ к реструктуризации кредитов более широкого круга секторов позволит банкам не наращивать резервы под возможные потери. А это уже является негативным последствием, так как маскирует ухудшение показателей платежеспособности кредитных организаций и не стимулирует их создавать достаточные резервы для противостояния внешним шокам.