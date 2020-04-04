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"Опора России" предложила направить меры поддержки правительства и на сельское хозяйство

В организации просят предусмотреть первоочередные адресные меры в случае падения выручки более чем на 30% в сельском хозяйстве, а также производстве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложила распространить антикризисные меры поддержки на сельское хозяйство, производителей одежды и оборудования. Соответствующие предложения были направлены министру экономического развития РФ Максиму Решетникову в письме, которое президент "Опоры России" Александр Калинин опубликовал в Telegram-канале.

"Уважаемый Максим Геннадьевич, прошу вас поддержать предложения "Опоры России" о существенном расширении перечня сфер деятельности для оказания субъектам предпринимательской деятельности первоочередной адресной поддержки, прежде всего в налоговой и кредитной сферах", - говорится в письме, подписанном Калининым.

В документе отмечается, что значительная часть предпринимателей не получила поддержки правительства при том, что падение выручки малого и среднего бизнеса наблюдается во многих отраслях.

В организации просят предусмотреть первоочередные адресные меры в случае падения выручки более чем на 30% в сельском хозяйстве, а также производстве (в том числе одежды, химических изделий, мебели, а также машин и оборудования). Всего в расширенном списке 11 отраслей, на которые предлагается распространить поддержку, по которым указаны около 54 видов деятельности, в числе которые научные исследования, частные школы и ИТ.

Теги
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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