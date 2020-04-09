Как работают российские таксисты в условиях распространения коронавируса

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Спрос на услуги пассажирских перевозок в России в первую нерабочую неделю (с 30 марта по 3 апреля), по данным Gett и "Ситимобил", упал на 20-40%. ТАСС выяснил у владельцев таксопарков, профильных общественных объединений и компаний-агрегаторов, как индустрия переживает падение спроса в период пандемии, и поможет ли перепрофилирование водителей пережить кризисную ситуацию.
Смена профиля
В "Яндекс.Такси" подтвердили ТАСС, что спрос на такси естественным образом сокращается, так как люди находятся дома и сокращают передвижения по городу.
Сегодня часть таксистов, работающих с агрегатором, переориентировалась на доставку продуктов и товаров. Сам агрегатор сообщил ТАСС, что подключил к своей логистической инфраструктуре такие крупные сети магазинов как "ВкусВилл" и "Леруа Мерлен". Кроме того, компания ввела новую возможность для клиентов - отправлять посылки весом до 10 кг.
Протестировавшие эту услугу клиенты уже высказались о ее достоинствах. Так, самозанятому предпринимателю Наталье Аббясовой, занимающейся изготовлением тортов на заказ, стало удобнее отправлять десерты клиентам на такси.
"У меня вся доставка бесконтактная, ведь заказы предоплачены - водитель звонит и оставляет заказ под дверью. Это моя принципиальная позиция, чтобы заказ доставили на машине: так минимальный риск повреждений и лишних контактов во время пандемии. Так что небольшому удешевлению стоимости такси я рада", - пояснила Аббясова.
Исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская считает, что переход на доставку товаров не сможет полностью компенсировать потерянные таксистами доходы.
"Это направление перегрето предложениями, особенно в Москве, поэтому доставка не компенсирует падение спроса на такси", - сказала она ТАСС.
По ее оценкам, в некоторых регионах (например, в Краснодарском крае), фиксируется снижение спроса до 80%. Она поясняет, что это связано с введением в этом регионе специальных пропусков для транспорта: для получения пропуска выстроились очереди, и не все таксисты смогли их получить. Кроме того, стоит вопрос нехватки медицинских масок для водителей.
"Для такси должно быть достаточно наличия разрешения на деятельность. Есть открытый реестр выданных разрешений на деятельность такси в каждом регионе", - сказала она.
Трудности с передвижением такси в Краснодарском крае подтвердил ТАСС и директор "Межрегионального объединения автотранспортных перевозчиков" Андрей Абрамов.
"Ощутимое падение [загрузки] с введением пропускного режима", - сказал он, отметив, что процедура выдачи пропусков пока не была отлажена.
Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова вслед за Лозинской тоже отметила, что "перепрофилирование таксистов в доставщиков" лишь частично им поможет в текущей ситуации.
Зарипова рассказала, что 26 марта их организация запустила горячую линию, на которую чаще всего обращаются именно таксопарки. С момента запуска на линию поступило свыше 100 обращений из более чем 30 регионов. Обращаются, в основном, с вопросами по падению спроса, лизингу, работе в условиях обязательной самоизоляции.
Небольшие таксопарки
Среди владельцев небольших таксопарков есть опасения, что длительные ограничения могут осложнить дальнейшую работу их предприятий. Виталий Ратников, владелец небольшого парка такси с 12 машинами в Москве, заявил ТАСС, что если ситуация с коронавирусом и введенными ограничениями продлится, он будет думать о закрытии бизнеса. Предприниматель отметил, что сможет полностью выплатить сотрудникам зарплату за март, а после будет ориентироваться по ситуации.
"Сейчас один-два вызова в день. Международные перелеты закрыты, в компании все "на удаленке". Апрель, в принципе, мы пересидим", - сказал он ТАСС, отмечая, что сил на это едва хватит.
Владелец аналогичного небольшого таксопарка в Краснодаре Владислав Сухарев отметил, что сейчас их бизнес немного выручает отсрочка по платежам от лизинговых компаний, которые пошли им навстречу в текущей ситуации.
"Пришлось снизить аренду [машин] на 50%. Мы аккумулировали деньги на несколько ближайших платежей [по лизингу автомобилей], но надеемся, что в ближайшие несколько месяцев эта ситуация как-то разрешится", - сказал предприниматель.
По его словам, всей отрасли пассажирских перевозок нужны "лизинговые каникулы": именно на это уходит основная часть денег при дополнительных расходах в 25 тыс. рублей еженедельно на средства защиты от коронавируса (маски, перчатки и дезинфицирующие средства). Покупка защитных средств для водителей, добавил он, осложняется еще и тем, что в аптеках сложно найти маски и перчатки, а перекупщики в интернете предлагают их в несколько раз дороже.
В то же время некоторые люди с приходом пандемии стали пользоваться такси чаще. Так, менеджер в московской клининговой компании Ирина Краснова рассказала ТАСС, что для нее это сейчас стало доступнее и безопаснее, чем общественный транспорт.
"Работа у меня связана напрямую с людьми, поэтому, естественно, из дома работать не получается. Я езжу на такси на работу каждый день, работодатель эту сумму нам потом компенсирует. То, что цены на услуги московских такси снизились, радует. У меня получается сумма в районе тысячи рублей туда и обратно, раньше такая поездка мне бы обошлась в 1,5 тыс. рублей", - сказала она.
Ситуация с коронавирусом
На сегодняшний день режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.