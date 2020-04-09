Как работают российские таксисты в условиях распространения коронавируса

В "Яндекс.Такси" отметили, что часть таксистов, работающих с агрегатором, переориентировалась на доставку продуктов и товаров

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Спрос на услуги пассажирских перевозок в России в первую нерабочую неделю (с 30 марта по 3 апреля), по данным Gett и "Ситимобил", упал на 20-40%. ТАСС выяснил у владельцев таксопарков, профильных общественных объединений и компаний-агрегаторов, как индустрия переживает падение спроса в период пандемии, и поможет ли перепрофилирование водителей пережить кризисную ситуацию. Смена профиля В "Яндекс.Такси" подтвердили ТАСС, что спрос на такси естественным образом сокращается, так как люди находятся дома и сокращают передвижения по городу.

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Сегодня часть таксистов, работающих с агрегатором, переориентировалась на доставку продуктов и товаров. Сам агрегатор сообщил ТАСС, что подключил к своей логистической инфраструктуре такие крупные сети магазинов как "ВкусВилл" и "Леруа Мерлен". Кроме того, компания ввела новую возможность для клиентов - отправлять посылки весом до 10 кг. Протестировавшие эту услугу клиенты уже высказались о ее достоинствах. Так, самозанятому предпринимателю Наталье Аббясовой, занимающейся изготовлением тортов на заказ, стало удобнее отправлять десерты клиентам на такси. "У меня вся доставка бесконтактная, ведь заказы предоплачены - водитель звонит и оставляет заказ под дверью. Это моя принципиальная позиция, чтобы заказ доставили на машине: так минимальный риск повреждений и лишних контактов во время пандемии. Так что небольшому удешевлению стоимости такси я рада", - пояснила Аббясова. Исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская считает, что переход на доставку товаров не сможет полностью компенсировать потерянные таксистами доходы. "Это направление перегрето предложениями, особенно в Москве, поэтому доставка не компенсирует падение спроса на такси", - сказала она ТАСС. По ее оценкам, в некоторых регионах (например, в Краснодарском крае), фиксируется снижение спроса до 80%. Она поясняет, что это связано с введением в этом регионе специальных пропусков для транспорта: для получения пропуска выстроились очереди, и не все таксисты смогли их получить. Кроме того, стоит вопрос нехватки медицинских масок для водителей. "Для такси должно быть достаточно наличия разрешения на деятельность. Есть открытый реестр выданных разрешений на деятельность такси в каждом регионе", - сказала она. Трудности с передвижением такси в Краснодарском крае подтвердил ТАСС и директор "Межрегионального объединения автотранспортных перевозчиков" Андрей Абрамов. "Ощутимое падение [загрузки] с введением пропускного режима", - сказал он, отметив, что процедура выдачи пропусков пока не была отлажена. Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова вслед за Лозинской тоже отметила, что "перепрофилирование таксистов в доставщиков" лишь частично им поможет в текущей ситуации. Зарипова рассказала, что 26 марта их организация запустила горячую линию, на которую чаще всего обращаются именно таксопарки. С момента запуска на линию поступило свыше 100 обращений из более чем 30 регионов. Обращаются, в основном, с вопросами по падению спроса, лизингу, работе в условиях обязательной самоизоляции. Небольшие таксопарки

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