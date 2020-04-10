Советник бизнес-омбудсмена РФ объяснил рост числа компаний МСП почти на 20 тыс. за месяц

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в марте, несмотря на нестабильность в экономике из-за коронавируса, может быть связано с добавлением в реестр субъектов, которые по ошибке не были в него включены в прошлые периоды. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы (ФНС), который был опубликован в пятницу, по состоянию на 1 апреля 2020 года число субъектов МСП увеличилось почти на 20 тысяч, по сравнению с 1 марта текущего года. При этом количество работников, занятых в сфере, сократилось более чем на 28 тысяч человек.

"До настоящего времени в реестр могли не включаться субъекты МСП, которые забывали предоставить отчетность - книжечки по среднесписочной численности. Налоговая служба ранее обновляла эти данные только раз в год, в августе, и отказывалась включать обратно "выпавших" по ошибке в какие-либо другие периоды - только через год. Аппарат бизнес-омбудсмена не раз обращал на это внимание правительства, а в этом году проблема вышла на уровень Михаила Мишустина в ранге председателя правительства. Было принято решение, что теперь данные о среднесписочной численности будут браться из отчета о страховых взносах, который ежемесячный, и это исключит ошибки", - сказал Свириденко.

По его словам, рост числа МСП в марте может быть связан как раз с тем, что такие "выпавшие" из реестра компании и индивидуальные предприниматели просто были включены обратно. "Поэтому это такое конъюнктурное повышение количества, а занятость снизилась все-таки в связи с падением экономической активности", - заключил Свириденко.