МСП Банк начал предлагать кредиты для компенсации разницы в курсе валют

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) начал предлагать малому и среднему бизнесу кредиты на компенсацию потерь из-за роста курса доллара или евро. Об этом сообщил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.

"Мы предлагаем сейчас нашим партнерам, клиентам, особенно в высокотехнологичных отраслях, кредиты на компенсацию курсовых разниц, которые появились в результате роста курса доллара или евро и для тех, кто начал заниматься инвестиционными проектами до этого", - сказал он на брифинге в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Для инвестиционных проектов банк также предлагает трехлетнюю кредитную линию на оборотные средства, которые позволила бы предприятию поддерживать текущую ликвидность.

Кроме того, отметил Голованов, банк готов предложить всем своим клиентам кредитные каникулы и реструктуризацию долга сроком на полгода. Председатель правления МСП Банка подчеркнул, что они сейчас пытаются создать все необходимые условия, чтобы предприятия не приостановили свою работу.