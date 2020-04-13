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Путин поручил проработать меры поддержки экспорта малых инновационных предприятий

Также кабмину нужно представить предложения о мерах господдержки отечественных производителей программного обеспечения, используемого для реабилитации людей с ментальной инвалидностью

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о дополнительных мерах господдержки экспорта продукции малых инновационных предприятий. Как сообщается в понедельник на официальном сайте Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся в Череповце 4 февраля.

"Представить предложения об установлении дополнительных мер государственной поддержки экспорта продукции, производимой малыми инновационными предприятиями, созданными образовательными организациями высшего образования и научными организациями в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат этим организациям", - говорится в перечне поручений. Также кабмину предстоит представить предложения о мерах государственной поддержки отечественных производителей технических средств и программного обеспечения, используемых для реабилитации и абилитации людей с ментальной инвалидностью, а также мер господдержки социальных проектов с применением таких технических средств и программного обеспечения.

Кроме того, правительство должно будет рассмотреть при участии Ассоциации участников технологических кружков вопрос о создании сети кружков на базе общеобразовательных организаций по модели Кружкового движения Национальной технологической инициативы и представить соответствующие предложения к 15 июня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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