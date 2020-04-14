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Пандемия коронавируса нового типа

Аналитики зафиксировали оживление МСП на второй неделе самоизоляции в России

Также выросла и покупательская активность, а вместе с ней и выручка - на 8,7 процентных пункта

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Доля работающих торговых точек малого и среднего бизнеса в России с 6 по 12 апреля увеличилось на 4,8% по сравнению с предыдущей неделей, выяснили аналитики сервиса онлайн-касс "Эвотор". Так, по данным компании, количество работающих торговых точек на второй неделе самоизоляции составило 44,4%.

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"На второй неделе карантина, по сравнению с первой, количество работающих малых и средних предприятий увеличилось на 4,8 процентных пункта. Так, на второй неделе карантина в стране работало только 44,4% торговых точек, а на первой неделе карантина их было 39,5%", - говорится в исследовании.

Кроме того, выросла и покупательская активность, а вместе с ней и выручка - на 8,7 процентных пункта.

"Если на первой неделе карантина торговый оборот едва достиг 35,6% к неделе 2-8 марта, то на второй неделе предприятия МСП выручили уже почти половину (44,3%) от первой недели марта", - отмечают аналитики.

В Москве доля работающих предприятий выросла на 2,7 процентных пункта: с 24,1% на первой неделе самоизоляции до 26,9% на второй. В Санкт-Петербурге на прошлой неделе работало 34,1% точек, в то время как на первой неделе самоизоляции- 29,4% (+4,7 п. п.). В ряде регионов после введения послаблений по карантину число работавших предприятий МСП выросло. Так, самый большой прирост открытых точек был в Тамбовской и Белгородской областях.

Поддержка бизнеса

Правительство Москвы 24 марта ввело для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, отсрочку до 31 декабря 2020 года по авансовым платежам по налогу на имущество и земельный налог, а также по уплате торгового сбора.

Кроме того, освободили от платы за аренду земельных участков и нежилых объектов у города на период временного приостановления деятельности предприятия в сфере культуры и спорта, а также компании, занимающиеся выставочной, развлекательной и образовательной деятельностью. Для гостиниц, общепита и предприятий в сфере туризма, арендующих муниципальные земельные участки и нежилые объекты, ввели отсрочку за апрель, май и июнь.

Президент РФ Владимир Путин в обращении 25 марта озвучил ряд инициатив для поддержки граждан и стабильного функционирования экономики. Для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях он предложил предоставить отсрочку по кредитам и налогам, кроме НДС, на полгода, ввести мораторий на заявления кредиторов о банкротстве, а также снизить до 15% страховые взносы, превышающие МРОТ. 29 марта президент поручил правительству страны и Банку России внести соответствующие изменения в законы.

Кроме того, 31 марта Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что приостановила любые проверки бизнеса, а также меры взыскания в отношении малого и среднего предпринимательства и целого ряда отраслей, пострадавших от коронавируса.

Первого апреля на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что на борьбу с коронавирусом и на поддержку экономики Минфин зарезервировал средства в объеме 1,4 трлн рублей (1,2% ВВП). Кроме того, отметил он, Госдума и Совет Федерации приняли федеральные законопроекты, которые предусматривают реализацию инициатив, ранее предложенных президентом.

Премьер также заявил, что правительство готовит второй пакет мер для поддержки бизнеса в отраслях, пострадавших от пандемии. В данный пакет вошли краткосрочные целевые займы и кредиты малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты зарплаты и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ, снижение имущественных налогов для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов.

Кроме того, в антикризисные меры включили возможность для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях временно не платить штрафы и пени за просрочку платежей по ЖКУ, а также временный запрет на блокировку счетов МСП и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям.

Помимо этого, правительство предложило распространить мораторий на проверки для социально ориентированных НКО, а таким организациям в наиболее пострадавших отраслях предоставить те же льготы, что и субъектам малого и среднего предпринимательства.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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