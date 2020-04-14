Ежемесячный прирост числа регистраций бизнесов в Москве сократился в 2,5 раза

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ежемесячный прирост числа регистраций новых субъектов предпринимательской деятельности в Москве сократился в 2020 году как минимум в 2,5 раза - сейчас ежемесячно появляется около 4 тыс. бизнесов против 10-15 тыс. в прошлом году, сообщил во вторник на онлайн-конференции руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"С точки зрения количества создаваемых бизнесов мы видим, конечно, в динамике серьезное падение прироста. Но прирост, на удивление, [тоже] наблюдаем. У нас с начала года в среднем в месяц регистрируется порядка 4 тысяч [субъектов предпринимательской деятельности]", - сказал он.

По словам Фурсина, в прошлом году в Москве регистрировались ежемесячно около 10-15 тыс. новых субъектов МСП. Глава департамента считает, что нынешняя динамика - это следствие нестабильности в экономике, вызванной ситуацией с распространением коронавируса нового типа.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.