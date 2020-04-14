МСП в сфере общепита предложили привлечь к организации школьного питания в КБР

НАЛЬЧИК, 14 апреля. /ТАСС/. Региональное отделение бизнес-объединения "Опора России" в Кабардино-Балкарии выступило с предложением привлечь субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере общепита, наиболее пострадавшие от ограничений из-за коронавирусной инфекции, к организации школьного питания после окончания действия режима самоизоляции и дистанционного обучения в школах региона, сообщил во вторник ТАСС председатель реготделения "Опоры России" Альберт Кильчуков.

"У нас самая пострадавшая отрасль - это общепит. При этом у нас выросло целое поколение великолепных рестораторов, поваров и так далее. И сейчас, учитывая, что нам нужно наладить питание в школах, мы предлагаем в период кризиса поручить им на аутсорсинге обеспечивать школьников от первого до четвертого класса готовыми завтраками. <…> Так мы, с одной стороны, поддержим наш общепит, который сейчас очень тяжело будет выходить из кризиса, а заодно поднимем уровень качества школьного питания", - сказал Кильчуков.

По его словам, представители организации поддержки бизнеса обратились со своим предложением в правительство региона. "Сейчас обсуждается, каким образом это лучше реализовать. Возможно, сначала это будет сделано на примере какой-то одной школы", - пояснил собеседник агентства, добавив, что приступить к реализации инициативы предполагается после окончания действия режима самоизоляции, во время которого в школах региона ведется дистанционное обучение, либо с начала нового учебного года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 марта поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. При этом правительство РФ поручило профильным министерствам проработать мероприятия по господдержке сферы общественного питания и услуг.

По состоянию на 14 апреля в Кабардино-Балкарии подтверждено 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России зарегистрировано 21 102 случая заражения в 82 регионах, выздоровели 1 694 человека. По данным федерального оперативного штаба на утро вторника, умерли 170 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.