{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МСП в сфере общепита предложили привлечь к организации школьного питания в КБР

Приступить к реализации инициативы предполагается после окончания действия режима самоизоляции, либо с начала нового учебного года

НАЛЬЧИК, 14 апреля. /ТАСС/. Региональное отделение бизнес-объединения "Опора России" в Кабардино-Балкарии выступило с предложением привлечь субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере общепита, наиболее пострадавшие от ограничений из-за коронавирусной инфекции, к организации школьного питания после окончания действия режима самоизоляции и дистанционного обучения в школах региона, сообщил во вторник ТАСС председатель реготделения "Опоры России" Альберт Кильчуков.

"У нас самая пострадавшая отрасль - это общепит. При этом у нас выросло целое поколение великолепных рестораторов, поваров и так далее. И сейчас, учитывая, что нам нужно наладить питание в школах, мы предлагаем в период кризиса поручить им на аутсорсинге обеспечивать школьников от первого до четвертого класса готовыми завтраками. <…> Так мы, с одной стороны, поддержим наш общепит, который сейчас очень тяжело будет выходить из кризиса, а заодно поднимем уровень качества школьного питания", - сказал Кильчуков.

По его словам, представители организации поддержки бизнеса обратились со своим предложением в правительство региона. "Сейчас обсуждается, каким образом это лучше реализовать. Возможно, сначала это будет сделано на примере какой-то одной школы", - пояснил собеседник агентства, добавив, что приступить к реализации инициативы предполагается после окончания действия режима самоизоляции, во время которого в школах региона ведется дистанционное обучение, либо с начала нового учебного года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 марта поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. При этом правительство РФ поручило профильным министерствам проработать мероприятия по господдержке сферы общественного питания и услуг.

По состоянию на 14 апреля в Кабардино-Балкарии подтверждено 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России зарегистрировано 21 102 случая заражения в 82 регионах, выздоровели 1 694 человека. По данным федерального оперативного штаба на утро вторника, умерли 170 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМалый и средний бизнесСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Ингушетии разработали меры поддержки субъектов МСП
Пакет предусматривает налоговые каникулы, увеличение закупок у субъектов МСП и расширение эквайринга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС