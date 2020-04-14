Власти Ингушетии разработали меры поддержки субъектов МСП

МАГАС, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии разработали перечень мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) региона, которые могут пострадать из-за пандемии коронавируса. Пакет предусматривает налоговые каникулы, увеличение закупок у субъектов МСП и расширение эквайринга, сообщил во вторник ТАСС замминистра экономического развития Ингушетии Анзор Аушев.

"Кабмин республики разработал пакет мер для населения региона, в частотности, мы как Минэкономразвития, изучив всю ситуацию, включили в перечень такие возможности для предпринимателей: снижение ставок в два раза по упрощенной системе налогообложения, на имущественный и земельный налоги для субъектов МСП, увеличение объемов доли закупок у субъектов МСП до 30%, а возможно и до 50%. Также мы предусмотрели докапитализацию регионального фонда и программу расширения эквайринга, который также может стать и мерой противодействия распространению вируса, поскольку на купюрах бактерий бывает больше", - сказал Аушев.

По его словам, на все меры будет распространена обратная сила действия с 1 января по 31 декабря 2020 года. "Одной из основных мер считаю установление налоговой ставки в размере 0% для субъектов МСП в соответствии с утвержденным перечнем наиболее пострадавших отраслей и впервые зарегистрированных с 1 января до 31 декабря этого года", - добавил собеседник ТАСС.

Как сообщил агентству глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, меры поддержки бизнеса влияют на ряд сфер, в том числе на решение проблемы безработицы. Глава региона отметил, что правительство на данном этапе разработало действенный план, который далее необходимо реализовать в полной мере.

"Мы уже выделили расширенный перечень предприятий, которым ввиду существенного влияния на занятость населения разрешено работать в период самоизоляции, но в то же время в регионе зарегистрированы несколько тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, многим из которых сейчас требуется поддержка. В том числе и для этого правительством Ингушетии разработан план первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики. Нам важно сохранить доходы людей, показать, что бизнес сможет <...> развиться после пандемии, а наша задача - создать для этого условия", - сказал глава региона.

Ранее правительство РФ приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса нового типа. Так, малый и средний бизнес из девяти наиболее пострадавших отраслей (гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность по организации конференций и выставок и так далее) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы на выплату зарплат сотрудникам с нулевой ставкой. В ближайшее время, как ожидается, будут введены дополнительные меры поддержки.

О коронавирусе

В Ингушетии зарегистрированы 34 подтвержденных случая заражения коронавирусом, всего в регионе госпитализированы с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус 94 человека.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.