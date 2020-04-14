В Кизляре создали штаб по поддержке МСП

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Власти города Кизляра в Дагестане на время борьбы с новой коронавирусной инфекцией создали штаб по поддержке малого и среднего бизнеса при городской мэрии. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба администрации города.

"В городе на время борьбы с коронавирусом закрыты многие торговые и досуговые заведения. При мэрии Кизляра создан штаб по поддержке малого и среднего бизнеса. О своих проблемах предприниматели могут сообщить по телефону +7 (967) 803 88 88", - говорится в сообщении.

Отмечается, что штаб по поддержке предпринимательства возглавил первый заместитель главы администрации Кизляра Чупалав Шамхалов.

"В связи с пандемией коронавируса в городе в кризисной ситуации оказались предприниматели. Специалисты отдела экономики готовы консультировать, дать необходимые рекомендации в связи с мерами из-за коронавируса. Мы не можем быть равнодушными к проблемам предпринимательского сообщества города", - цитирует пресс-служба начальника отдела экономики мэрии Кизляра Османа Алиева.

По данным мэрии Кизляра, на 1 января 2020 года на территории города зарегистрировано и осуществляют свою деятельность около 1,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, их оборот за 2019 год составил 7,7 млрд рублей.

Власти Дагестана с 1 апреля ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Васильев 31 марта.

О ситуации

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, всего за период обследования на 11:00 мск 14 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией следующая: 100 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом, девять человек выздоровели. Всего обследовали более 6,8 тыс. человек, свыше 2,1 тыс. в настоящее время находятся на домашней изоляции.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21102 случая заражения, выздоровели 1694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.