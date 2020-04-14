Губернатор Петербурга внес в Заксобрание законопроект о новых мерах поддержки для МСБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение городского законодательного собрания законопроект о новых мерах поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса, приостановивших свою деятельность вследствие ограничений на фоне противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе петербургского парламента.

"Мы в первоочередном порядке рассмотрим этот необходимый, жизненно важный для города законопроект. Мы должны дать правительству города полномочия освобождать такие предприятия [малый и средний бизнес] от платы по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, которые находятся в собственности Петербурга, а также по договорам на размещение нестационарных торговых объектов, которые расположены на землях города. Эта мера будет действовать три месяца, начиная уже с 1 апреля", - привели в пресс-службе комментарий председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

Законопроект направлен на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности и иных сферах, пострадавших от вынужденного приостановления деятельности.

Спикер петербургского парламента отметил, что город отказывается от изрядной доли своих доходов для того, чтобы обеспечить сохранение рабочих мест. "Важно, чтобы компании, приостановившие свою деятельность по решению властей, смогли сохранить сотрудников и после выхода из режима повышенной готовности начать нормально работать", - сказал он.

По мнению Макарова, закон станет не только серьезным шагом властей Петербурга навстречу предпринимательскому сообществу, но и "примером для других арендодателей", которых он призвал задуматься о том, "кому будут нужны их участки или помещения, если разорятся арендаторы".

На заседании 8 апреля депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли законопроект, предусматривающий первый блок антикризисных мер для отраслей малого и среднего бизнеса, оказавшихся в сложной ситуации из-за введенных ограничений на фоне эпидемиологической обстановки. Документ предусматривает в том числе снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения и освобождение от обязанности по уплате авансовых платежей в 2020 году по налогу на имущество организаций и земельному налогу.