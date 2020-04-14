Браверман считает, что индустрия гостеприимства продемонстрирует рост к концу 2021 года

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Индустрия гостеприимства оправится от последствий кризиса из-за пандемии коронавируса и продемонстрирует рост к концу 2021 года. Такое мнение высказал глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

"Я затрудняюсь давать оценку тому, насколько быстро этот сектор сумеет оправиться от последствий кризиса, и начнет ли он расти в течение конца 2020 - начала 2021 года. Но то, что к концу 2021 года сектор продемонстрирует рост, это совершенно очевидно", - сказал Браверман.

При этом он не исключил, что в компании могут прийти новые собственники, так как "не все из тех, кто занимается сейчас этим бизнесом, будет продолжать им заниматься".

К индустрии гостеприимства относят сферу общественного питания, объекты познавательного, развлекательного, делового, оздоровительного и спортивного назначения, средства размещения, а также предприятия по изготовлению туристского снаряжения и сувениров.

Президент РФ Владимир Путин ранее распорядился продлить нерабочие дни, введенные с 30 марта, до 30 апреля, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. По его словам, длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в стране. В большинстве регионов указами местных властей на этот период ограничена или временно прекращена работа ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов.