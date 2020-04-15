Бизнес-омбудсмен Москвы назвала наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли в столице

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Наиболее пострадавшими от распространения коронавируса в Москве оказалась индустрии гостеприимства, красоты, организации мероприятий и общепит. Об этом заявила в среду уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Самыми уязвимые отрасли именно у нас по Москве - это индустрия гостеприимства, ресторанный бизнес и общественное питание, сфера услуг (beauty-бизнес), креативная и event-индустрия", - сказала она в ходе вебинара "Бизнесантивирус", посвященного теме сохранения штата сотрудников, а также происходящим изменениям на рынке труда.

Омбудсмен обратила внимание, что в индустрии красоты столицы работает более 250 тыс. человек, в event-индустрии и связанных с ней областях - порядка 300 тыс. специалистов.

Она также указала на то, что в Москве Более 11 тыс. заведений общественного питания, что составляет 1/8 всего российского рынка, в том числе и по объему занятых сотрудников.

"Вырабатывая меры (поддержки бизнеса - прим. ТАСС) в Москве, мы понимаем, что вырабатываем меры в целом по России. Потерять такой кадровый потенциал мы не можем", - резюмировала она.