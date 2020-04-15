{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Бизнес-омбудсмен Москвы назвала наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли в столице

Среди них оказались индустрии гостеприимства, красоты, организации мероприятий и общепит

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Наиболее пострадавшими от распространения коронавируса в Москве оказалась индустрии гостеприимства, красоты, организации мероприятий и общепит. Об этом заявила в среду уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Самыми уязвимые отрасли именно у нас по Москве - это индустрия гостеприимства, ресторанный бизнес и общественное питание, сфера услуг (beauty-бизнес), креативная и event-индустрия", - сказала она в ходе вебинара "Бизнесантивирус", посвященного теме сохранения штата сотрудников, а также происходящим изменениям на рынке труда.

Омбудсмен обратила внимание, что в индустрии красоты столицы работает более 250 тыс. человек, в event-индустрии и связанных с ней областях - порядка 300 тыс. специалистов.

Она также указала на то, что в Москве Более 11 тыс. заведений общественного питания, что составляет 1/8 всего российского рынка, в том числе и по объему занятых сотрудников.

"Вырабатывая меры (поддержки бизнеса - прим. ТАСС) в Москве, мы понимаем, что вырабатываем меры в целом по России. Потерять такой кадровый потенциал мы не можем", - резюмировала она.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Псковские власти за год удвоили число микрозаймов для малого бизнеса
Общая сумма выданных кредитов достигла 100 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС