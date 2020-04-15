Депутаты Петербурга приняли закон о поддержке малого бизнеса в условиях пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали законопроект, внесенный губернатором города Александром Бегловым, о новых мерах поддержки для малого и среднего бизнеса на фоне ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующий документ был принят на заседании петербургского парламента в среду.

Законом предусмотрено освобождение отдельной категории арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших вследствие введенных ограничений - от внесения платы за городские объекты нежилого фонда и земельные участки, используемые по договорам аренды и договорам на размещение нестационарных торговых объектов. Арендная плата не будет взиматься за определенный правительством Санкт-Петербурга период с 1 апреля по 30 июня, рассказал на заседании представитель губернатора в городском Заксобрании Юрий Шестериков.

"В целях обеспечения дальнейшего оперативного противодействия негативным факторам в экономике Санкт-Петербурга, виды экономической деятельности, при осуществлении которых арендаторы получат право на освобождение от платы, будет определяться правительством Санкт-Петербурга. Предполагается, что к указанным видам деятельности будут отнесены деятельность в области культуры, спорта, туризма, предоставления мест для временного проживания, образования, общественного питания, транспорта. Проект такого нормативно-правового акта правительства Санкт-Петербурга уже обсуждается, проходит согласование и будет принят в случае поддержки депутатами данного проекта закона", - сказал Шестериков.

В понедельник в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга отметили, что в перечень сфер и видов деятельности, на который будет распространяться этот закон, помимо указанных, планируется включить также авиа- и автоперевозки, бытовые услуги населению, в том числе парикмахерские, салоны красоты.

По представленным Шестериковым оценкам экономического блока, выпадающие доходы города от реализации такой меры составят в среднем около 250 млн рублей. "В настоящее время свыше тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства арендуют объекты недвижимости Санкт-Петербурга, причем 30% из этого количества арендуют не по одному, а по несколько объектов", - добавил он.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров назвал этот закон не только серьезным шагом властей города навстречу предпринимательскому сообществу, но и примером, которому могли бы последовать и другие арендодатели. "Мы понимаем всю сложность момента, но самое главное - сохранить рабочие места для того, чтобы продолжалась работа малого и среднего бизнеса. Мы и дальше будем оперативно реагировать и дальше будем делать все для того, чтобы в режиме - подчеркиваю - ручного управления, мгновенно оценивая эту ситуацию, принимать решения", - слова Макарова распространила пресс-служба петербургского парламента.