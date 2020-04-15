На Ставрополье 45 предпринимателей подали заявки на получение займов по льготным ставкам

ПЯТИГОРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Фонд микрофинансирования Ставропольского края получил 45 обращений бизнеса о выдаче займов по льготным ставкам. На эти цели дополнительно направлено 300 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"Для поддержки малого и среднего предпринимательства на Ставрополье в условиях введения ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса краевой фонд микрофинансирования докапитализируют на 300 млн рублей. Деньги на эти цели должны поступить в организацию из краевого бюджета в ближайшее время", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на середину апреля фонд микрофинансирования обработал порядка 45 обращений представителей бизнес-сообщества. В настоящее время фондом также проводится реструктуризация платежей заемщиков пострадавших отраслей, перечень которых утвержден постановлением правительства РФ.

Фондом будет производиться выдача микрозаймов по программам "Беззалоговый" и "Микро-оборот" суммой до 5 млн рублей сроком до 24 месяцев под 1% годовых.

"От ставропольских предпринимателей уже поступает большое количество заявок. Как только деньги из краевого бюджета поступят в фонд, сможем доводить их до представителей малого и среднего бизнеса", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития Ставропольского края Сергея Крынина.

Меры поддержки бизнеса

Ранее правительство РФ приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Путин 8 апреля на совещании с главами регионов страны выступил с новыми предложениями по оказанию поддержки населению и бизнесу в условиях пандемии коронавируса. Говоря о помощи предпринимателям, глава государства предложил распространить на все пострадавшие от пандемии предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов на шесть месяцев, как это уже сделано для микропредприятий. Кроме того, он поручил правительству и ЦБ РФ в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.

Председатель правительства Михаил Мишустин в свою очередь отмечал, что кабмин в ближайшее время завершит расчеты по программе дополнительной поддержки бизнеса и представит документ президенту РФ.