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Корпорация МСП свяжет малый и средний бизнес с РЖД

Корпорация и перевозчик заключили договор, предусматривающий увеличение объемов закупок у малых и средних предприятий

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) заключила договор с "Российскими железными дорогами" (РЖД), направленный на увеличение числа закупок российского перевозчика у малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

"ОАО "РЖД" и АО "Корпорация "МСП" заключили договор, предусматривающий меры по увеличению объемов закупок у малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

Согласно договору, корпорация проведет анализ закупок российского перевозчика, чтобы выявить подходящие для участия МСП сферы деятельности. Кроме того, организация будет осуществлять для РЖД поиск потенциальных поставщиков, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции, среди малых и средних предприятий.

Корпорация также будет оказывать информационную и методическую поддержку всем субъектам МСП при участии в закупках.

Ранее заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова говорила, что их организация будет помогать высокотехнологичным инновационным компаниям находить заказчиков и заключать договоры с крупными компаниями. Корпорация, поясняла она, будет предлагать продукцию инновационных компаний крупнейшим заказчикам, помогать МСП в ведении переговоров и прохождении закупочных процедур.

Теги
Россия
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