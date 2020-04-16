Расширение перечня пострадавших отраслей позволит поддержать 22 тыс. МСП Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Порядка 22 тыс. малых и средних предприятий (МСП) Ставрополья смогут воспользоваться механизмами поддержки после расширения перечня пострадавших от пандемии отраслей, сообщил в четверг журналистам министр экономического развития края Сергей Крынин.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля дал поручение включить в перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами. Ранее в перечень были включены предприятия МСП в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела.

"Это существенно расширит круг предпринимателей, которые получат поддержку. Так, на территории Ставропольского края в этой отрасли числятся 22 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства", - отметил Крынин.

По данным Северо-Кавказстата, в малых предприятиях края работают более 112 тыс. человек, численность сотрудников средних предприятий в регионе превышает 28,6 тыс. человек.

Основу экономической структуры округа составляют малый бизнес, микропредприятия и индивидуальное предпринимательство. В обороте субъектов малого и среднего предпринимательства микробизнес занимает 32,5%, индивидуальное предпринимательство - 54,5%, малые предприятия - 4%.