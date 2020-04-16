В Ленобласти планируют компенсировать затраты МСП в онлайн-торговле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области планирует до конца апреля запустить программу финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для компенсации от 30 до 100% затрат бизнеса на продвижение своих товаров на маркетплейсах (онлайн-платформах по предоставлению продуктов и услуг широкого круга поставщиков). Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Антон Финогенов.

"По онлайн-торговле было высказано предположение распространить в области опыт Москвы, где субсидируются до 50% затрат МСП, вышедших на онлайн-продажи в маркетплейсах. Думаю, до конца этого месяца сможем запустить этот механизм в регионе, но не в виде субсидий, а в форме выплат до фактически понесенных затрат компании в размере 30%, возможно, до 100%. Будет зависеть от того, насколько количество участников будет соответствовать бюджетным возможностям области", - сказал Финогенов.

В четверг Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области запустил новые программы льготных микрозаймов на неотложные нужды по минимальным ставкам для малого бизнеса. Для предприятий наиболее пострадавших сфер деятельности стал доступен микрозайм по ставке 1,5% для выплаты заработной платы исходя из величины минимального размера оплаты труда сроком на три месяца.

Для выплаты заработной платы сотрудникам предприятий, действующих в наиболее пострадавших сферах, исходя из рыночной заработной платы в течение 3 месяцев доступен новый микрозайм по ставке 3%.

Для оплаты аренды и коммунальных платежей при приостановлении деятельности в связи с действующими ограничительными мерами, введенными региональным правительством в отношении компаний ряда отраслей, появилась возможность получить микрозайм по ставке 1,5%. За счет предоставляемых средств заемщик сможет покрыть арендные и коммунальные платежи в течение трех месяцев, но в размере, не превышающем 2 млн рублей. По всем новым программам микрозайма предприниматели могут также рассчитывать на отсрочку выплат основного долга и процентов на три месяца.