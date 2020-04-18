В Кабардино-Балкарии поддержат малый и средний бизнес

НАЛЬЧИК, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство Кабардино-Балкарии разработало пакет мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"По поручению главы КБР правительством приняты шесть нормативных актов по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с распространением коронавирусной инфекции. Установлена отсрочка арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности КБР, срок внесения которой предусмотрен в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году", - сообщили в пресс-службе.

Правительство также определило перечень отраслей экономики КБР, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Он включает в себя 21 наименование видов экономической деятельности из 10 сфер. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, действующие на территории республики в сферах, включенных в перечень, получат первоочередную антикризисную поддержку. Как отмечается, вопрос о дальнейшем расширении перечня пострадавших отраслей будет решаться по результатам мониторинга.

Кроме того, кабмин решил перенести сроки авансовых платежей по упрощенной системе налогообложения и налогу на имущество организаций для всех субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных с соответствующем реестре по состоянию на 1 марта 2020 года, на 25 и 30 сентября соответственно. "Субъектам МСП фактически предоставлена отсрочка на срок до полугода на общую сумму порядка 477 млн рублей. Это позволит поддержать порядка 6,2 тыс. налогоплательщиков, обеспечивающих занятость 28,2 тыс. работников, и провести мониторинг их финансово-экономического состояния", - пояснили в пресс-службе министерства.

Еще один проект закона одобрило правительство республики. Речь идет о законопроекте о снижении в 2020 году ставок налогообложения для налогоплательщиков из перечня отраслей экономики КБР, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Ожидается, что эти меры затронут порядка 700 налогоплательщиков, обеспечивающих работой около 2 тыс. работников. Объем поддержки данным субъектам МСП составит порядка 100 млн рублей.

Кроме того, предусмотрено снижение ставки арендной платы для субъектов МСП в размере не более 5% от ставки арендной платы, размещенных на площадях ГКУ "Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор". Одобрен также проект закона КБР, предусматривающий в 2020 году снижение базовой доходности при применении патентной системы налогообложения до 16 рублей 67 копеек, в результате чего сумма уплаченного налога будет равна 1 рублю. "Объем поддержки составит порядка 6 млн рублей, более 260 индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, получат эту поддержку", - уточнили в министерстве.