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Власти Москвы: объем отсрочек для МСП по выкупу арендных площадей составит 3,6 млрд рублей

По словам заммэра Владимира Ефимова, в общей сложности такой мерой поддержки могут воспользоваться свыше 3,3 тыс. предпринимателей

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Общий объем отсрочек для малого и среднего бизнеса по платежам для выкупа арендуемых у города Москвы помещений составит порядка 3,6 млрд рублей. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель столичного мэра Владимир Ефимов.

Он напомнил, что согласно "третьему пакету мер" поддержки бизнеса, утвержденному мэром Сергеем Собяниным, малые и средние предприятия, выкупающие недвижимость у города в рассрочку, смогут отложить свои платежи за второй квартал до конца года.

"Общий объем отсрочки составит порядка 3,6 млрд рублей", - сказал Ефимов. По его словам, в общей сложности такой мерой поддержки могут воспользоваться свыше 3,3 тыс. предпринимателей. "Это беспроцентная отсрочка платежей за три месяца - апрель, май, июнь, которая уже предоставлена автоматически всем представителям малого и среднего бизнеса по всем заключенным договорам купли-продаж", - заметил Ефимов.

В пресс-службе столичного комплекса экономической политики ТАСС пояснили, что среди компаний, которым предоставлена отсрочка по платежам, большую часть составляют фирмы, специализирующиеся на бытовом обслуживании населения и общественном питании, а также гостиницы и образовательные учреждения.

Здесь также напомнили, что всего в столице с 2011 года преимущественным правом выкупа воспользовались 6,8 тыс. предпринимателей, за это время с представителями малого и среднего бизнеса, добросовестно арендующими городскую недвижимость, были заключены договоры, общая сумма которых составила 145,8 млрд рублей.

Теги
Россия
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