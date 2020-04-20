ВТБ начал выдавать среднему бизнесу кредиты на зарплату

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ начал выдавать льготные кредиты на выплату зарплат сотрудникам среднего бизнеса, объем первых сделок составил 2 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе госбанка.

"Первые кредиты предоставлены, в том числе, представителям розничной торговли непродовольственными товарами - еще одной отрасли, внесенной в расширенный правительством РФ перечень пострадавших в результате пандемии коронавируса. Среди этих компаний - российская сеть обувных магазинов "Эконика", широко представленная в регионах сеть одежды и аксессуаров Zolla, дистрибутор одежды и аксессуаров "ДжамильКо". Поддержку получила также сеть популярных ресторанов "Теремок" и представители других пострадавших сфер", - отмечается в сообщении.

ВТБ предоставляет предприятиям кредиты на выплату зарплаты на срок от шести до 12 месяцев. На первые полгода ставка составит 0% годовых, на оставшийся период - 4% годовых. Заемные средства выдаются наиболее пострадавшим от распространения коронавируса отраслям из списка, утвержденного правительством, добавили в пресс-службе.

Ранее получить в ВТБ льготный кредит для выплаты зарплат могли представители малого бизнеса или микропредприятия.