Новый раздел о субсидиях появился на онлайн-платформе Московского инновационного кластера

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский инновационный кластер (МИК) открыл на своей цифровой платформе специальный раздел, посвященный программам поддержки бизнеса со стороны правительства Москвы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В Москве внедрен целый комплекс мер, который призван помочь предпринимателям. Это льготы, субсидии, гранты, поручительства при получении кредитов. Прорабатываются и новые шаги. Прилагаем все усилия, чтобы поддержка города стала надежной базой и важным антикризисным инструментом для бизнеса", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В категории финансовых инструментов представлены сведения о доступных видах субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники МИК могут получить компенсацию до 700 тыс. рублей, израсходованных на продвижение продукции на торговых интернет-площадках, до 1 млн рублей затрат по договорам коммерческой концессии или субконцессии, до 3 млн рублей расходов на экспорт продукции, до 10 млн рублей, инвестированных в обучение сотрудников.

"Также в категории финансовых мер поддержки размещены условия оформления поручительств правительства Москвы по кредитным и лизинговым договорам и правила предоставления грантов на реализацию комплексных инновационных проектов", - говорится в сообщении.

В блоке, посвященном нефинансовым мерам поддержки, опубликована информация о полезных на практике сервисах, доступных участникам кластера. Предприниматели, зарегистрированные на цифровой платформе МИК i.moscow, могут сформировать заказ на контрактное производство, снять помещение в аренду, найти сведения о патентах и результатах интеллектуальной деятельности, привлечь венчурные инвестиции. Кроме того, участникам кластера доступны 25 городских и коммерческих площадок для проведения пилотного тестирования своих разработок.