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Титов просит ФНС досрочно обновить реестр МСП для большего охвата поддержкой пострадавших

Речь идет о мае вместо августа

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову с просьбой досрочно, не в августе, а в мае, обновить реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), чтобы все подходящие по критериям компании могли получить государственную поддержку в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Представляется крайне важным в настоящее время обеспечить нахождение в реестре МСП тех, кто действительно соответствует критериям для малых и средних предприятий. В этой связи предлагается провести внеочередное обновление данных реестра МСП в мае текущего года на основании последних сданных расчетов по страховым взносам и соответствия субъектов предпринимательской деятельности остальным критериям для МСП за 2018 или 2019 годы", - отмечается в документе.

По словам Титова, сейчас предоставление мер поддержки в связи с последствиями новой коронавирусной инфекции сконцентрировано на субъектах малого и среднего предпринимательства, включенных в данных реестр. При этом, как уточнил бизнес-омбудсмен, большое число субъектов предпринимательства было исключено из реестра в связи с ошибками в предоставлении данных о среднесписочной численности. Также многие компании, не находящиеся в реестре, в настоящее время оптимизируют свою деятельность таким образом, чтобы соответствовать требованиям реестра в части численности, пояснил он.

Титов полагает, что так как из-за коронавируса продлены сроки предоставления отчетности, "существует риск переноса обновления реестра, которое традиционно осуществляется в августе". Он также напомнил, что в настоящее время данные о численности сотрудников поступают из квартального расчета по страховым взносам в связи с отменой отчета о среднесписочной численности.

"Кроме того, крайне важно по каналам ФНС России (через личные кабинеты налогоплательщиков) осуществить информирование субъектов предпринимательства об их нахождении в реестре МСП с перечислением тех мер поддержки, которыми они могут воспользоваться", - добавляется в письме.

По данным реестра субъектов МСП, который ведет ФНС, по состоянию на 1 апреля 2020 года число индивидуальных предпринимателей и компаний увеличилось почти на 20 тыс. по сравнению с 1 марта текущего года. При этом количество работников, занятых в сфере, сократилось более чем на 28 тыс. человек.

Позиция ФНС

В пресс-службе ФНС в ответ на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать инициативу бизнес-омбудсмена заявили, что "функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, осуществляет Министерство экономического развития РФ".

"Таким образом, по вопросам, касающимся нормативно-правового регулирования в сфере предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, следует обращаться в Минэкономразвития", - уточнили в ФНС.

ТАСС пока не располагает комментарием пресс-службы Минэкономразвития по данному письму.

Меры поддержки

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что Минфин РФ зарезервировал 1,4 трлн рублей, или 1,2% ВВП на первый антикризисный план по борьбе с коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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