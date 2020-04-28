Более 5,8 тыс. представителей МСП получат имущественную поддержку в Москве

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Имущественная поддержка охватит более 5,8 тыс. представителей малого и среднего бизнеса в Москве в рамках антикризисных мер, сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

Московские компании могут отсрочить платежи за второй квартал 2020 года при строительстве на городских земельных участках и при выкупе городских помещений. Кроме того, они уведомлены о возможности не платить за аренду городского имущества во время приостановки работы.

"Из общего числа компаний, которым могут быть отменены платежи по аренде городской недвижимости на время приостановки их деятельности, более 2,5 тыс. являются представителями малого и среднего бизнеса. Кроме того, одна из принятых мер поддержки в виде отсрочки по выкупленному у города имуществу направлена исключительно на 3,3 тыс. субъектов МСП. Таким образом, действующая в Москве имущественная поддержка охватывает более 5,8 тыс. представителей малого и среднего бизнеса", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Предприниматели, чтобы не платить за аренду городских помещений, должны обратиться в департамент городского имущества с заявлением и приложить к нему пакет документов. Отсрочка платежей по договорам купли-продажи при выкупе арендуемых помещений у города по 159-ФЗ предоставляется всем предпринимателям автоматически.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, которые также приводятся в сообщении, город не прекращает оказывать уже существующую имущественную поддержку малому и среднему бизнесу. На аренду нежилых помещений также предоставляются льготные ставки: без проведения торгов субъекты МСП могут арендовать по ставке 4,75 тыс. рублей за квадратный метр в год нежилые помещения до 300 кв. м и помещения различной площади по ставке 3,5 тыс. рублей за квадратный метр в год.

"На открытых торгах у малого бизнеса есть возможность арендовать городские объекты на 10 лет по начальной ставке 4 750 рублей за один квадратный метр в год и 1 000 рублей за один квадратный метр в год, если это подвальные помещения. Благодаря такой поддержке город помогает экономить малому бизнесу более 1,8 млрд рублей ежегодно", - сказал Гаман.

Меры поддержки

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры поддержки первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков - организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря текущего года. Предусматривается продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря.

Также освобождены от арендной платы организации в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

Позднее в столице был принят второй пакет мер поддержки предприятий. После анализа заявок в первый антикризисный пакет были внесены дополнения. В числе нововведений - механизм предоставления поддержки торговым комплексам.

Кроме того, 15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%. На конец года перенесут платежи для предпринимателей, заключивших договора выкупа городской недвижимости.