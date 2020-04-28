Порядок предоставления субсидии для франчайзи скорректировали в Москве

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы расширили перечень получателей субсидии, в него попали предприниматели, работающие по договору франшизы, сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"Правительство Москвы утвердило изменения в порядок предоставления субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих по договорам франшизы. Порядок скорректировали с учетом пожеланий предпринимателей. Все они были озвучены на онлайн-заседаниях рабочей группы по антикризисным мерам поддержки бизнеса и встречах отраслевых подгрупп при департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы", - говорится в сообщении.

Теперь подать заявку на субсидию для франчайзи могут субъекты малого и среднего бизнеса, работающие по лицензионным и сублицензионным соглашениям. Ранее на поддержку города могли рассчитывать только компании, действующие по договорам коммерческой концессии или субконцессии.

Также специалисты пересмотрели действующие ограничения по срокам регистрации указанных договоров. Если прежде подать заявку на получение субсидий могли предприятия, у которых договоры франчайзинга на дату подачи заявки прошли регистрацию в Роспатенте не более полутора лет назад, теперь претендовать на компенсацию могут компании, у которых договоры зарегистрированы в Роспатенте до пяти лет включительно.

"Одной из задач, созданных при департаменте отраслевых подгрупп и объединенной рабочей группы по антикризисным мерам поддержки бизнеса, было получение обратной связи от предпринимателей о действующих субсидиях и их оперативная корректировка в случае необходимости. В результате анализа поступивших к нам обращений были изменены правила предоставления по нескольким видам субсидий. Мы продолжим эту работу и, если будут соответствующие запросы, инициируем новые изменения в механизмах субсидиарной поддержки. Наша цель - сделать эти инструменты максимально полезными и востребованными в новых условиях", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Субсидии из городского бюджета франчайзи могут использовать для возмещения процентов по кредитам, расходов на приобретение оборудования из собственных средств или с помощью лизинговых платежей. А с этого года компенсацию можно получить на выплату паушальных взносов и роялти правообладателю. Также во время кризиса стало возможным возмещение затрат на оплату коммунальных платежей. Максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей в рамках одного договора коммерческой концессии или субконцессии, лицензионного или сублицензионного соглашения.