МСП Банк выдал беспроцентные кредиты на зарплату на 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. МСП Банк одобрил в апреле 462 заявки малого и среднего бизнеса на беспроцентные кредиты для выплаты сотрудникам на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 1 апреля одобрил 462 субъектам МСП пострадавшим от распространения коронавируса, более 1,3 млрд рублей в виде кредитов под 0% для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы сотрудникам. Благодаря этому удалось сохранить занятость более 13,5 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, за месяц с момента запуска банком беспроцентного кредитования от предпринимателей поступило больше 1 тыс. обращений, в работе находятся заявки на общую сумму 3,2 млрд рублей. Среди получивших поддержку представители таких отраслей, как транспортные перевозки, а также сферы услуг (в частности спорт, туризм, ресторанный бизнес, индустрия красоты и развлечений).

Правительство ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, для поддержания занятости была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.