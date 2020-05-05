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В Карачаево-Черкесии для пострадавших от пандемии субъектов МСП снижен налог на имущество

Льготные условия установлены сроком на весь год

ЧЕРКЕССК, 5 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) утвердили меры по поддержке наиболее пострадавших в условиях пандемии субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте главы и правительства региона.

"Так, для организаций и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность относится к наиболее пострадавшим в результате пандемии отраслям, снижены ставки по таким видам налогов, как упрощенная система налогообложения и единый налог на вмененный доход. Значительно снижен налог на имущество: 25% в отношении объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости, и на 50% - в отношении объектов недвижимости предпринимателей, наиболее пострадавших от пандемии и введенных из-за нее ограничений", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что соответствующий указ подписал глава республики Рашид Темрезов.

Предполагается, что подспорьем для предпринимателей станут и такие региональные меры поддержки бизнеса, как освобождение от уплаты транспортного налога для организацией и индивидуальных предпринимателей, занятых регулярными пассажирскими перевозками. "А это 140 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также отсрочка по уплате аренды (для арендаторов государственного и муниципального имущества), земельные льготы для организацией и индивидуальных предпринимателей из категории наиболее пострадавших отраслей", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в отношении субъектов МСП в наиболее пострадавших отраслях принято решение об установлении нормы накопления коммунальных отходов за апрель - май 2020 года в размере 5%. "Все эти льготные условия установлены сроком на весь 2020 год, вне зависимости от того, как долго продлятся ограничительные меры, связанные с распространением COVID-19 в регионе", - поясняется в сообщении.

Еще одной важной мерой поддержки субъектов МСП стало решение о выделении дополнительных средств из республиканского бюджета для субсидирования процентных ставок по кредитным и лизинговым договорам кредитным организациям с предоставлением гарантий региональной гарантийной организации на реализацию инвестиционных проектов и (или) пополнение оборотных средств. Данные субсидии предоставляются тем предпринимателям, которые заключили кредитные и лизинговые договоры в 2020 году.

В Карачаево-Черкесии зарегистрировано более 3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые относятся к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям. Для поддержки предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в связи с распространением коронавирусной инфекции, Министерством экономического развития КЧР совместно с Центром поддержки предпринимательства КЧР "Мой бизнес" создана горячая линия.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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