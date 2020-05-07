Власти Москвы до 8 мая заключат договоры со всеми банками по льготным кредитам для МСП

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Власти Москвы заключат договоры с оставшимися 10 банками из списка программы выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса до 8 мая включительно. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На прошлой неделе департамент подписал договоры с двумя из 12 выбранных для реализации программы банков - Сбербанком и Банком "Открытие", уточнил он. По его словам, они уже предварительно одобрили несколько сделок на сумму более 1 млрд рублей.

"С остальными банками подпишем сегодня-завтра, то есть до завтрашнего дня со всеми 12 банками соглашения будут подписаны", - сказал он в ходе совещания рабочей группы по мерам поддержки бизнеса.

Ранее он сообщал, что ставка по новым займам для малого и среднего бизнеса составит около 3-7% годовых. Всего столичное правительство утвердило список из 12 банков, которые будут выдавать льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. В их число также вошли Сбербанк, "Банк ВТБ", "Росбанк", Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Банк "Финансовая Корпорация Открытие", Совкомбанк, Райффайзенбанк, МСП Банк, Банк "Возрождение", Банк "Зенит" и Банк "Интеза".

Субсидирование кредитных организаций вошло в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса столицы, который был утвержден правительством Москвы 15 апреля. По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. По новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности правительство города будет субсидировать ставку до 8%. Сбербанком уже одобрены кредиты на сумму более 200 миллионов рублей по этим двум программам субсидирования.