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Пандемия коронавируса нового типа

Титов ожидает от Роспотребнадзора единых правил работы для индустрии красоты в регионах

По словам бизнес-омбудсмена, необходимо "упростить систему, чтобы все могли работать"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассчитывает, что Роспотребнадзор после пандемии коронавируса сформирует единые правила оказания услуг для предприятий индустрии красоты, сейчас требования в разных регионах отличаются.

"Хотелось бы, чтобы Роспотребнадзор сформировал единые правила для всех регионов: дезинфектор, маска, социальная дистанция и так далее. Давайте упростим эту систему, чтоб все могли работать. Существующая двойственность влечет за собой влияние человеческого фактора", - отметил он в пятницу в ходе онлайн-встречи с представителями индустрии.

Как уточнили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, ассоциация предприятий индустрии красоты составила таблицу предлагаемых поправок к рекомендациям. В частности, игроки отрасли предлагают отказаться от требований по оказанию услуг каждому посетителю исключительно в отдельном кабинете. Взамен предложено дать салонам отгораживать рабочие места ширмами или ограничиваться дистанцией в 1,5 м. Вместо требований по использованию полного защитного комплекта - использование специальной униформы, включающей шапочку, маску и перчатки.

По итогам встречи Титов предложил составить пакет предложений от предпринимателей для возвращения индустрии к работе после снятия ограничений из-за коронавируса. Он пообещал взять на себя согласование этого пакета инициатив с Роспотребнадзором, уточнили в его пресс-службе.

Меры поддержки

Правительство РФ ранее приняло меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запущены специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

В конце апреля Путин поручил правительству вместе с властями регионов и представителями бизнеса начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и росту экономики. Как подчеркнул президент, речь идет о программе, которая призвана не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения российской экономики с учетом новой реальности.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичПандемия коронавируса нового типа
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