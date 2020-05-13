"Не менять на переправе". Как создавать модную одежду для верховых лошадей

Конкуренция заграничным попонам

Первый опыт общения с лошадьми у Светланы случился в детстве - в восьмилетнем возрасте отец привел ее в конный клуб, и с этого момента появилась ее привязанность к лошадям, которая больше не проходила. А потом она в хорошем смысле "заразила" любовью к этим животным и своих детей, продолжая семейную традицию. Так, в их семье появилась латвийская упряжная лошадь по имени Глория, а еще через какое-то время - русская верховая Ирмилика.

"Как-то я решила обновить попоны для лошадок и обнаружила, что на фоне валютного кризиса 2014 года они подорожали с 4 до 6 тыс. рублей. После этого я решила детально изучить этот рынок и поняла, что производят попоны преимущественно в Европе, а в России шьют лишь небольшие партии на дому, при этом не всегда используют качественные материалы. И у меня появилась идея создать товар, который составит конкуренцию заграничному, но будет доступней и ближе для покупателей", - вспоминает Светлана.

При этом в своих замыслах предпринимательница ориентировалась на то, что "всадники хотят одевать себя и своих лошадей не только качественно, но и стильно", поэтому подбирают изделия в соответствующий тон.

"В мире конного спорта есть своя мода, законодателями которой являются на данный момент времени европейские производители", - подчеркивает Светлана.

Вместе с партнерами в течение двух недель она смогла приобрести необходимое оборудование, арендовать помещение и нанять швей. Первоначальные вложения были чуть более 1,5 млн рублей собственных средств и еще 300 тыс. рублей ушло на запуск сайта компании, чтобы продавать товары через интернет.

Так как конкурентов в данной сфере на тот момент у предпринимательницы не было, то было выбрано название "Первая конная мануфактура". Фабрика заработала с 2015 года.

Компания за последние пять лет смогла наладить поставку своей амуниции и экипировки по всей России. Самым популярным товаром стали прогулочные попоны для лошадей, также всадники могут подобрать себе одежду, краги (накладные кожаные голенища - прим.), сумки и прочие аксессуары. Выручка компании по итогам прошлого года достигла 20 млн рублей, а объем производства составлял 2 тыс. изделий ежемесячно.

Перекройка бизнеса

Были у Светланы "большие планы и на этот год". Она вместе с дизайнерами заранее начала прорабатывать новые модные коллекции на весенний сезон 2020 года.

"В начале года мы запустили коллекцию в бирюзовых и фиолетовых оттенках. Предполагали, что новинкой весны станет цвет баклажан, а классический бордо не потеряет свою актуальность. Готовились вывести на рынок москитные попоны с новым принтом в стиле зебры, которые призваны защитить лошадей от насекомых. Но в марте в наш бизнес, как и во многие другие, вмешалась пандемия коронавируса, из-за чего потребовалось перестраивать деятельность", - рассказывает Светлана.

В первую неделю, с 28 марта по 5 апреля, которая была объявлена по указу президента России нерабочей, деятельность была приостановлена. Все 18 сотрудников были отправлены по домам "с сохранением заработной платы".

"Однако простой длился всего неделю. Когда правительство внесло в список вещей первой необходимости зоотовары, то деятельность компании возобновилась. С соблюдением всех санитарных норм мы перестроились на новый формат работы, при этом офисные сотрудники были переведены на удаленный режим", - отмечает предпринимательница.

Компания продолжила выполнять ранее оформленные заказы, а также обрабатывать заявки через интернет-магазин.

Маски в подарок

"Некоторые крупные заказы, которых мы ожидали, конечно, временно "встали". К тому же спрос упал на 30%, на столько же, по сравнению с обычным периодом, сократилась выручка. Чтобы заинтересовать клиентов, мы начали шить фирменные многоразовые защитные маски с изображением лошадей, и дарили их каждому заказчику, также отправляли такие маски пожилым людям в подарок. Всего за месяц сшили более 500 защитных масок", - поясняет Светлана.

Чтобы полностью обеспечить санитарную безопасность, в компании запустили бесконтактную доставку, убрав возможность самовывоза и оплаты наличными. "Сейчас курьеры компании оставляют заказ у двери клиента и сообщают ему по телефону о том, что товар можно забрать", - отмечает предпринимательница.

Она заметила, что в условиях пандемии все более востребованными становятся информационные порталы, где можно получить необходимую информацию о льготах и новых программах. Среди них она особо выделила Бизнес-навигатор МСП - ресурс, разработанный Корпорацией МСП для помощи предпринимателям в открытии или расширении своего дела.

"В условиях пандемии мы неоднократно заходили на этот портал в поисках льгот, положенных нашему бизнесу, пользовались правовой базой, проверяли контрагентов на добросовестность. Услуг представлено очень много, мы многим еще не успели воспользоваться, но радует, что Бизнес-навигатор постоянно подстраивается под потребности предпринимателей, и все сервисы на нем бесплатные", - уточняет она.

Спорт сильнее пандемии

"Мы рассчитываем, что все ограничения в связи с коронавирусом снимут в июле, а до этого будем осторожничать. В целом от этих потрясений, по нашим оценкам, сможем оправиться не раньше сентября - вернемся на прежний уровень по выручке", - убеждена Светлана.

После окончания пандемии в компании намерены продолжить сотрудничество с местными специализированными магазинами и возобновить поставки продукции в крупнейшую в России сеть для конного спорта "Технология спорта", которые ведутся с 2016 года.

"Удаленный формат работы вдохновил всех сотрудников на идеи: стали появляться новые принты и коллекции, например, именно в это время родилась идея выпускать повседневную обувь для конников. Кроме того, появилась мужская и женская коллекция спортивной одежды с темой: "Спорт сильнее эпидемии", - отмечает собеседница.

Строят в компании и далекоидущие "посткризисные" планы. В течение ближайших двух лет, по словам предпринимательницы, планируется увеличить мощности как минимум в 1,5 раза за счет новых контрактов и выхода на международные торговые площадки: американскую eBay и китайскую Alibaba. Более глобальной задачей в компании видят создание производственного объединения фабрик, которые изготавливают продукцию для конного спорта.

"Мы хотим оформиться в производственное объединение, для начала это будет четыре действующие компании - из Подмосковья, Переславля-Залесского, Великого Новгорода и Ленинградской области. Вместе с партнерами мы сможем снаряжать покупателей "под ключ" - начиная от одежды и обуви, заканчивая косметикой для лошади. К тому же, заявить о себе на международном рынке намного легче производственному объединению, чем небольшой фирме", - добавляет предпринимательница, заключая, что приступит к планам сразу, как экономика оправится от "коронавирусного кризиса".

Беседовал Наиль Шахвалиев