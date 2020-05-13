Как в Санкт-Петербурге создают модную одежду для верховых лошадей

Предприниматель Светлана Якуничева создала в 2015 году в Санкт-Петербурге первое в стране производство конной амуниции и экипировки.

Фабрика "Первая конная мануфактура" за последние 5 лет смогла наладить поставку своей продукции по всей России. Самым популярным товаром стали прогулочные попоны для лошадей. Всадники могут подобрать себе одежду, сумки и прочие аксессуары. Выручка компании по итогам 2019 года достигла 20 миллионов рублей, а объем производства составлял около 2 тысяч изделий ежемесячно.

С начала текущего года в компании задумали выпуск модной коллекции на весенний сезон 2020 года, но в марте в развитие бизнеса вмешалась пандемия коронавируса, из-за чего потребовалось перестраивать деятельность. Несмотря на то, что компания продолжила выполнять ранее оформленные заказы, а также обрабатывать заявки через интернет-магазин, спрос упал на 30% по сравнению с обычным периодом, на ту же долю сократилась выручка.

Чтобы заинтересовать клиентов, на фабрике начали шить фирменные многоразовые защитные маски с изображением лошадей, и дарили их каждому заказчику. Всего за месяц сшили более 500 масок. Также, чтобы полностью обеспечить санитарную безопасность, в компании запустили бесконтактную доставку, убрав возможность самовывоза и оплаты наличными.

После окончания пандемии мануфактура намерена продолжить сотрудничество с местными специализированными магазинами и возобновить поставки продукции в крупнейшую в России сеть для конного спорта "Технология спорта", которые ведутся с 2016 года. Уже сейчас в компании решили расширить ассортимент и выпускать повседневную обувь для конников и спортивную одежду.

В течение ближайших двух лет фабрика планирует увеличить мощности как минимум в 1,5 раза за счет новых контрактов и выхода на международные торговые площадки: американскую eBay и китайскую Alibaba. Более глобальной задачей в компании видят создание производственного объединения фабрик, которые изготавливают продукцию для конного спорта.