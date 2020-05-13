Титов планирует впервые представить Путину доклад о развитии высокотехнологичных компаний

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Экспертный совет при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей обсудил проект специального доклада по проблемам регулирования и правоприменительной практики в сфере развития высокотехнологичных компаний в стране, который Борис Титов планирует впервые представить президенту России Владимиру Путину. Документ подготовлен при участии Института экономики роста им. Столыпина и Ассоциации быстрорастущих технологических компаний ("Национальных чемпионов") и имеется в распоряжении ТАСС.

В подготовке проекта доклада участвовали более ста компаний проекта Минэкономразвития "Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров" и компаний, получавших поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, а также представители ведущих институтов развития.

"В настоящем докладе представлены основные системные проблемы, сдерживающие развитие высокотехнологичного бизнеса в Российской Федерации, и предложения по их решению. В отношении данных проблем приводится сравнительный анализ регулирования в других странах. Реализация мер, предлагаемых в данном докладе, сможет создать необходимую основу государственной политики для осуществления российского технологического прорыва", - пояснила ТАСС общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, которая входит в экспертный совет.

Ранее Титов отмечал, что в последние годы в России сформировался особый сектор частных высокотехнологичных компаний, осуществляющих производство сложной инновационной продукции и лидирующих в своих наукоемких нишах. Принципиальное отличие таких компаний, по его словам, заключается в уникальных коллективах высококвалифицированных специалистов и в использовании достижений лучших российских научно-технических школ. Такие компании работают в сфере машиностроения, ИКТ, электроники, приборостроения, агротехнологий, фармацевтики, биотехнологий, медицинской техники, новых материалов и химии.