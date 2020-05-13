{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Титов планирует впервые представить Путину доклад о развитии высокотехнологичных компаний

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Экспертный совет при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей обсудил проект специального доклада по проблемам регулирования и правоприменительной практики в сфере развития высокотехнологичных компаний в стране, который Борис Титов планирует впервые представить президенту России Владимиру Путину. Документ подготовлен при участии Института экономики роста им. Столыпина и Ассоциации быстрорастущих технологических компаний ("Национальных чемпионов") и имеется в распоряжении ТАСС.

В подготовке проекта доклада участвовали более ста компаний проекта Минэкономразвития "Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров" и компаний, получавших поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, а также представители ведущих институтов развития.

"В настоящем докладе представлены основные системные проблемы, сдерживающие развитие высокотехнологичного бизнеса в Российской Федерации, и предложения по их решению. В отношении данных проблем приводится сравнительный анализ регулирования в других странах. Реализация мер, предлагаемых в данном докладе, сможет создать необходимую основу государственной политики для осуществления российского технологического прорыва", - пояснила ТАСС общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, которая входит в экспертный совет.

Ранее Титов отмечал, что в последние годы в России сформировался особый сектор частных высокотехнологичных компаний, осуществляющих производство сложной инновационной продукции и лидирующих в своих наукоемких нишах. Принципиальное отличие таких компаний, по его словам, заключается в уникальных коллективах высококвалифицированных специалистов и в использовании достижений лучших российских научно-технических школ. Такие компании работают в сфере машиностроения, ИКТ, электроники, приборостроения, агротехнологий, фармацевтики, биотехнологий, медицинской техники, новых материалов и химии.

Реклама на ТАСС
"Не менять на переправе". Как создавать модную одежду для верховых лошадей
Предприниматель Светлана Якуничева рассказала ТАСС, как создала в Санкт-Петербурге первое в стране производство конной амуниции и экипировки, и как переживает коронавирус ее бизнес
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС