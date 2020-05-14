Фонд поддержки предпринимательства докапитализируют в Хабаровском крае на 60 млн рублей

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края докапитализируют Фонд поддержки малого предпринимательства региона на 50 млн рублей, еще 10 млн рублей будет направлено на эти цели из федерального бюджета, сообщается на сайте краевого правительства в четверг.

Ранее в мае на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин предложил провести докапитализацию государственных структур, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу в регионах.

"Для увеличения числа деловых людей, которые смогут получить поддержку в условиях непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса, принято решение о докапитализации фонда на сумму в размере свыше 60 млн рублей. Большую часть выделят из резервного фонда правительства края - 50 млн рублей. Еще порядка 10 млн на эти цели направит федеральный бюджет", - говорится в сообщении. Отмечается при этом, что для наибольшего охвата предприятий малого и среднего бизнеса Фонд установил временное ограничение по максимальной сумме заемных средств до 1 млн рублей.

Предприниматели могут оформить зарплатный микрозайм до 500 тыс. рублей. При необходимости быстрого привлечения финансирования доступна шестимесячная программа "Экспресс" с получением до 500 тыс. рублей под 13% годовых. Для продвижения продаж в формате онлайн разработан новый продукт - "СТАРТ-на-онлайн". Фонд готов предложить бизнесменам на разработку сайта или интернет-приложения до 100 тыс. рублей под 1% годовых.

"Заявки по микрокредитам рассматриваются от трех до десяти дней. По всем видам продуктов, кроме "Экспресса", предусмотрена отсрочка по уплате основного долга. Помимо этого, для предпринимателей, решивших изменить кредитную нагрузку по действующим коммерческим кредитам, доступна программа "Рефинансирование" - максимальная сумма займа 5 млн рублей. Деньги предоставляются сроком до 36 месяцев по фиксированной ставке 8%", - говорится в сообщении. Уточняется, что от бизнесменов в Фонд поступило уже 25 заявок на общую сумму 31,5 млн рублей.

Ранее региональный власти сообщали, что направят около 1,1 млрд рублей на обеспечение устойчивого развития экономики края, значительная часть средств будет направлена на оптимизацию налоговой нагрузки на малые и средние предприятия пострадавших отраслей. Как сообщил ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов, после отмены ограничительных мероприятий потребуется длительный период для восстановления их работы. "Для этого необходимо будет продлять налоговые послабления, корректировать меры поддержки", - сказал Герасимов.