В КБР приняли новую меру поддержки бизнеса для сохранения занятости

НАЛЬЧИК, 16 мая. /ТАСС/. Новая региональная субсидия для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), направленная на сохранение занятости и оплаты труда работников, утверждена правительством Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе Минэкономразвития региона.

"Правительство КБР одобрило ряд нормативно-правовых актов, среди которых проект постановления, регламентирующий порядок предоставления субъектам МСП финансовой поддержки на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что размер субсидии в отношении организаций составляет 12 130 рублей на количество работников в марте 2020 года, в отношении индивидуальных предпринимателей - 12 130 рублей на количество работников в марте 2020 года, увеличенное на единицу.

По условиям, деятельность субъекта МСП должна относиться к отрасли, включенной в республиканский перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии (за исключением отраслей экономики, включенных в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии). Детально прописаны все условия, при которых предприниматель может расчитывать на такую помощь.

Из республиканского бюджета на эти цели выделили 30 млн рублей. Субсидии будет предоставлять "Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР". В ведомстве пояснили, что о дате и порядке приема заявлений на предоставление субсидии будет сообщено дополнительно.

Ранее на региональном уровне были приняты отсрочки по налогам, рассрочки, налоговые и кредитные каникулы, были приостановлены различного рода проверки, которыми могут воспользоваться 11,5 тыс. налогоплательщиков, с численностью работников 36 тыс. человек. Общий объем поддержки составил 1,5 млрд рублей, в региональном бюджете зарезервировано еще 500 млн. Региональный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики состоит из 68 отраслей.