Представители МСП назвали ресторанную отрасль самой пострадавшей в России от пандемии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Ресторанная отрасль, а также индустрия красоты тяжелее всего переживают пандемию коронавируса и введенные из-за этого ограничительные меры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного разработчиком ПО для управления бизнесом "Мегаплан".

"Тяжелее всего сейчас приходится ресторанной отрасли (это отметили 82,9% опрошенных), индустрии моды и красоты (61,6%), производственной отрасли (48,5%), индустрии спорта (41%) и девелопменту (37,1%)", - показал опрос.