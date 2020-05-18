{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Представители МСП назвали ресторанную отрасль самой пострадавшей в России от пандемии

Более 80% респондентов отметили, что не надеются на помощь государства

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Ресторанная отрасль, а также индустрия красоты тяжелее всего переживают пандемию коронавируса и введенные из-за этого ограничительные меры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного разработчиком ПО для управления бизнесом "Мегаплан".

"Тяжелее всего сейчас приходится ресторанной отрасли (это отметили 82,9% опрошенных), индустрии моды и красоты (61,6%), производственной отрасли (48,5%), индустрии спорта (41%) и девелопменту (37,1%)", - показал опрос.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По мнению респондентов, легче всего в текущей кризисной ситуации приходится IT-отрасли (так считают 81,5% опрошенных), телекоммуникационной сфере (54,2%), медицине (37,1%), а также поставщикам финансовых и юридических услуг (32,1%) и медиарынку (26,9%).

При этом 50,6% опрошенных заявляют, что сейчас экономика России пребывает в состоянии кризиса, а в будущем ситуация лишь ухудшится. Большинство респондентов (83,4%) не надеются на помощь государства и считают, что в сложный период им придется рассчитывать только на себя. Более трети (34%) полагают, что бизнес спасет переход в онлайн и автоматизация процессов, еще 21,3% - перевод части сотрудников на постоянно удаленный режим работы и частичный отказ от офисов, а также новые IT-технологии и программные решения (18,2%).

Опрос проводился среди 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Микрокредитная компания Камчатки разработала льготный продукт для бизнеса полуострова
Предприниматели региона смогут под 1% годовых взять займ на срок до двух лет в размере до 500 тыс. рублей. Его можно направить на текущие расходы, выплату зарплаты и коммунальные платежи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС