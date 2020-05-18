Представители МСП назвали ресторанную отрасль самой пострадавшей в России от пандемии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Ресторанная отрасль, а также индустрия красоты тяжелее всего переживают пандемию коронавируса и введенные из-за этого ограничительные меры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного разработчиком ПО для управления бизнесом "Мегаплан".
"Тяжелее всего сейчас приходится ресторанной отрасли (это отметили 82,9% опрошенных), индустрии моды и красоты (61,6%), производственной отрасли (48,5%), индустрии спорта (41%) и девелопменту (37,1%)", - показал опрос.
По мнению респондентов, легче всего в текущей кризисной ситуации приходится IT-отрасли (так считают 81,5% опрошенных), телекоммуникационной сфере (54,2%), медицине (37,1%), а также поставщикам финансовых и юридических услуг (32,1%) и медиарынку (26,9%).
При этом 50,6% опрошенных заявляют, что сейчас экономика России пребывает в состоянии кризиса, а в будущем ситуация лишь ухудшится. Большинство респондентов (83,4%) не надеются на помощь государства и считают, что в сложный период им придется рассчитывать только на себя. Более трети (34%) полагают, что бизнес спасет переход в онлайн и автоматизация процессов, еще 21,3% - перевод части сотрудников на постоянно удаленный режим работы и частичный отказ от офисов, а также новые IT-технологии и программные решения (18,2%).
Опрос проводился среди 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.