"Коммуналка" для бизнесменов. Чем капсульный отель лучше съемной квартиры

Эмоции или роскошь

Жительница Москвы Алла Цытович более 30 лет работала в крупнейших страховых компаниях и банках, однако в 2017 году решила создать свое дело. Она любила путешествовать по миру и хорошо изучила гостиничный бизнес. Так, она выяснила, что на тот момент рынок крупных отелей и хостелов в мире рос на 20-25% ежегодно, поэтому решила создать свою сеть небольших хостелов.

"Я ориентировалась на поколение миллениалов, которые совершенно спокойно готовы жить с десятью соседями в одном номере, и тратить все сбережения на путешествия. Роскошь в повседневности - это абсолютно не про них, и этим они мне близки. При этом миллениалы рассматривают хостел не просто как временное жилье, а как место для длительного проживания, это некая альтернатива съемной квартиры с более гибкими условиями: не нужно вносить аванс, оформлять договор на год. То есть так называемый коливинг - формат совместного проживания людей с общими интересами", - рассказывает она.

Сначала Цытович решила воспользоваться готовыми бизнес-решениями, создав в течение 2017 года два хостела по франшизе Nice Hostel (сеть хостелов, функционирующая по стандартам международной ассоциации хостелов Hostelling International). В оба проекта суммарно было вложено 8,5 млн рублей, они начали приносить доход спустя год. Помимо прямых продаж были задействованы известные агрегаторы онлайн-бронирований Booking.com и Airbnb.

Видя успешность бизнеса, в начале 2019 года предприниматель взялась за собственный проект - капсульный отель на Проспекте мира в Москве. Ремонт шел четыре месяца. Общие вложения составили около 12 млн рублей, в том числе привлекались кредитные средства и инвестиции частного лица. Самым дорогим элементом оказались капсулы для сна - без учета доставки и монтажа они обошлись в 3,5 млн рублей, заказ выполняла подмосковная фабрика "101 кровать". Капсулы снабжены вентиляцией, имеют хорошую звукоизоляцию, внутри оснащены светодиодной лентой для освещения, откидным столиком и розетками.

По завершении ремонтных работ весной 2019 года открылся капсульный отель "Log Inn".

"У нас даже есть приветственный лозунг "Залогинься!". Также "log" переводится как бревно, полено - это отсылка к стилю лофт", - уточнила Цытович.

В капсульный отель заселялись в основном ребята в возрасте 23-28 лет, среди которых студенты старших курсов, блогеры, фрилансеры, ИТ-специалисты и начинающие предприниматели. Заполняемость всех трех хостелов в начале текущего года составляла около 85%. Выручка была на уровне 1,5 млн рублей в месяц. Однако с приходом пандемии коронавируса ситуация резко изменилась.

Потери из-за коронавируса

В марте сеть хостелов, работающая в формате коливинга, еще удерживала выручку.

"В марте мы шли лучше, чем остальные хостелы, которые ориентируются на туристов, а не на постояльцев. Наши клиенты держались до последнего, и они бы не уехали, если бы не потеряли работу. В итоге мы хоть и медленнее конкурентов, но все же за месяц пришли к тем показателям, что и у других хостелов Москвы. Уже в апреле заполняемость составила 15-20% в зависимости от объекта. Выручка тоже упала до уровня 15% от той цифры, что нам привычна", - говорит Цытович.

Тогда владелица начала регулировать ценовую политику, установив скидку для вновь прибывающих гостей.

"У нас стандартная "докризисная" цена - 600 рублей в сутки. С начала пандемии постояльцы живут по 490 рублей. Понятно, что многие вернулись в родные регионы. А в столице остались лишь те, кто продолжает работать или занят на условиях фриланса", - отмечает она.

Одной из проблем стало то, что сервис бронирования Booking.com в апреле выставил комиссию на уровне мартовской - 20%. Такую сумму было платить непосильно, поэтому Цытович вместе с другими отельерами обратилась с коллективным письмом в компанию. В итоге удалось добиться рассрочки.

"Все бронирования на длительный срок, которые осуществлялись через Booking.com и другие сервисы, в апреле были отменены, в том числе невозвратные брони. Сейчас через сервисы к нам обращается 1-2 человека в неделю, и приезжают они всего на пару дней", - уточнила она.

Новые условия размещения

По ее словам, хостелы выполняют все предписания главного санитарного врача и рекомендации Роспотребнадзора. Закуплены маски, санитайзеры, средства для обработки полов и другие товары для обеспечения санитарной безопасности. Затраты на эти цели составили до 40 тыс. рублей на каждый из трех объектов.

Изменения в условиях пандемии претерпели и условия размещения гостей. Сейчас клиенты получают места в капсулах по такому принципу, чтобы находиться максимально далеко друг от друга - держать социальную дистанцию. Так как в каждом хостеле теперь живет не более 15 человек, то такое условие легко выполняется.

Несмотря на все сложности, Цытович удалось сохранить штат сотрудников. Для этого она оформила беспроцентный кредит на зарплату в одном из банков, где у нее был заключен договор на зарплатный проект. За счет этих средств удалось расплатиться с персоналом за апрель.

Сейчас она пытается решить другой острый вопрос - договориться о льготных условиях по арендным платежам с владельцами коммерческой недвижимости. В настоящий момент по каждому из объекту в месяц требуется платить 600 тыс. рублей.

"Кроме того, мы задумываемся о том, чтобы получить возможность поселять врачей, которые прибывают в Москву для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас власти города предоставили такую возможность только нескольким крупным отелям в центре, а мелкие обошли стороной. А это бы поддержало отрасль Союз отельеров куда мы входим, обратилась в правительство Москвы с этой просьбой, пока ждем решения", - говорит Цытович.

Выход из кризиса

Владелец хостелов полагает, что на нормализацию жизни после коронавирусной инфекции потребуется как минимум два месяца. При этом они выпадут, скорее всего, на июнь-июль, то есть на летний сезон, когда "традиционно наблюдается высокий спрос".

"После лета ситуацию сложно предсказать. Мы не знаем, как поведут себя туристы в условиях закрытия границ: отправятся ли отдыхать по России, в том числе в столицу, или предпочтут оставаться дома. Поэтому я не рассчитываю на возвращение к докризисному уровню выручки раньше, чем в ноябре-декабре этого года", - прогнозирует Цытович.

Таким образом, планы расширения бизнеса, запланированные на этот год, можно будет реализовать не раньше следующего. По словам основателя хостелов, предполагается открыть еще два объекта в Москве за счет средств инвесторов. Сейчас идет выбор точек размещения. В них обязательно сохранятся строгие правила проживания, которые каждый посетитель подписывает при поселении.

"У нас нельзя шуметь после 23:00, музыку можно слушать только в наушниках, нельзя курить и распивать спиртные напитки, приходить в состоянии любого опьянения. Если мы это замечаем, выселяем в течении часа без возврата денег, и гости об этом предупреждены. Если же кто-то сопротивляется или проявляет агрессию, на этот случай есть тревожная кнопка: приезжает полиция и помогает выдворить дебошира. Посетители понимают, что у нас комфортно и безопасно. Именно это будет способствовать заполняемости", - убеждена Цытович.

У нее имеются планы и по развитию сети в регионах. Например, она хочет опробовать размещение хостелов в формате коливинга рядом с технопарками, креативными кластерами. Пока есть идея найти такие места и договориться с местными администрациями в Казани и Новосибирске.

Чтобы реализовать задуманное, она намерена воспользоваться кредитным финансированием.

"Хорошие условия дает программа кредитования МСП Банка, где средства можно получить по ставке 7,75% годовых и гарантийной поддержкой Корпорации МСП. При дальнейшем снижении ключевой ставки этот процент может сокращаться, делая программу более востребованной у бизнеса после всей истории с коронавирусом. Мы рассматриваем возможность взять такой кредит на развитие", - добавила она.

Беседовал Наиль Шахвалиев