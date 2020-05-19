Как предприниматель создала в Москве сеть хостелов для миллениалов

Предприниматель Алла Цытович создала в Москве сеть хостелов, ориентированных на миллениалов, которые рассматривают такой вид проживания как альтернативу съемной квартире. Первые два объекта работают по франшизе, а третий - капсульный отель "Log Inn" - стал ее собственным проектом.

В хостелы заселяются в основном ребята в возрасте 23-28 лет, среди которых студенты старших курсов, блогеры, фрилансеры, ИТ-специалисты и начинающие предприниматели.

Заполняемость в начале текущего года составляла около 85%. Однако из-за ситуации с коронавирусом в апреле этот показатель упал до 15-20% в зависимости от объекта. Сейчас для вновь прибывающих гостей цена проживания снижена: 490 рублей вместо 600 рублей в сутки.

Хостелы выполняют все требования санитарной безопасности. Изменены условия размещения гостей: клиенты получают места в капсулах по такому принципу, чтобы находиться максимально далеко друг от друга - держать социальную дистанцию.

Цытович рассчитывает на возвращение к докризисному уровню выручки в ноябре-декабре этого года. В будущем году в ее планах открыть еще два объекта в Москве за счет средств инвесторов, а в дальнейшем - развивать сеть хостелов в регионах.