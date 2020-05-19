Бренды одежды и косметики в России перешли на производство масок и антисептиков

В начале апреля российские власти призвали подключить к производству масок весь микро- и малый бизнес. По данным Минпромторга, в апреле в России было произведено около 138,5 млн различных видов масок, еще 105 млн масок поставлено из Китая. Ежедневно в России производится более 8 млн масок, в том числе 3 млн медицинских. При этом больше всего масок в сутки шьют в Ивановской, Нижегородской и Смоленской областях.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Многие российские компании, занимающиеся производством одежды и косметики, в связи с пандемией коронавируса запустили на собственных мощностях изготовление различных средств защиты - медицинских масок и антисептиков. О тонкостях переформатирования бизнеса предприниматели из этих сфер рассказали порталу "Будущее России. Национальные проекты".

На просьбу российских властей откликнулась сооснователь саратовского бренда верхней одежды из непромокаемой ткани Hobo Code Наталия Попова. Предприниматель приостановила производство одежды, чтобы сосредоточиться на пошиве медицинских масок. Сейчас она получает заказы на пошив от 200 тыс. до 1 млн масок, себестоимость одной составляет около 15 рублей.

Многодетная мама Ирина Синцова - основатель и дизайнер ижевского бренда детской спортивной одежды SAIV - также была вынуждена "заморозить" пошив одежды и заняться медицинскими масками, перепрофилировав швейный цех. Через две недели после запуска объем составил 7-10 тыс. одноразовых и около тысячи многоразовых масок в день. Несмотря на высокий спрос на изделия, выручка компании упала примерно на 50%. Тем не менее пошив масок все же поможет пережить пандемию и экономический кризис, уверена предприниматель.

Трансформировать свой бизнес пришлось и производителям косметики. Основатель косметического бренда "Глория" Екатерина Пигалева рассказала, что компании удалось сохранить производство уходовой косметики, хотя спрос в розничном сегменте упал на 70%. На предприятии сделали два вида санитайзеров: в виде спрея и в виде геля. При этом сосредоточились и на промышленных масштабах - это большие пятилитровые канистры для офисов и крупных производственных объектов. По словам предпринимателя, запуск нового продукта обошелся всего в несколько сотен тысяч рублей, а производство в короткие сроки "удалось нарастить до 150 тыс. единиц еженедельно".

Глава российского бьюти-бренда Mixit Анастасия Черданцева рассказала, что в ее компании и до пандемии выпускали антисептики, но "задачей стало в условиях повышенного риска заражения инфекцией реализовать аналоговый продукт, но в более экономичной упаковке и по доступной цене". Текущие мощности компании - 20 тыс. единиц антисептиков в день. Продукция выпускается в объеме по 100 мл, а также в "карманном формате" - 20-30 мл.