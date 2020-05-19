Каждая четвертая компания МСП получила отказ в снижении страховых взносов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Каждая четвертая компания МСП из пострадавших от распространения коронавируса отраслей получила отказ в снижении тарифов страховых взносов. Об этом сообщил руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян в рамках еженедельного онлайн-эфира ЦСР о состоянии бизнес-климата в России.

"Мы обнаружили, что по ряду мер компании получают отказы, и хотелось бы обратить внимание, что каждый четвертый малый и средний бизнес из пострадавшей отрасли, который попытался получить пониженный тариф страховых взносов, получил отказ от налоговой инспекции. Это заметно чаще, чем бизнесу отказывают в налоговых отсрочках, и это может быть отчасти вызвано тем, что страховые взносы некоторые компании исчисляют самостоятельно, и из-за этого могут допускать как методологические, так и какие-то технические ошибки в расчетах", - отметил Айрапетян.

ТАСС направил запрос в ФНС.

По данным ЦСР, 32% компаний МСП, обратившихся за получением мер поддержки, получили отказ в отсрочке по уплате платежей по кредитам на ближайшие шесть месяцев без начисления процентов. Еще 30% обратившихся компаний получили отказ в субсидиях по оплате труда работников в размере 1 МРОТ на сотрудника.

По материалам ЦСР, девять из 10 компаний поддерживают снятие ограничительных мер в ближайшее время. При этом чаще остальных не поддерживают снятие ограничений в ближайшее время предприятия здравоохранения, фармацевтики и тяжелой промышленности.