МСП Москвы получили около 9 млрд рублей по антикризисным программам кредитования

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП) столицы получили льготные кредиты и реструктурировали действующие займы на общую сумму около 9 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на данные главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

"С момента запуска федеральных и столичных антикризисных программ субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы получили льготные кредиты и реструктурировали действующие займы на общую сумму около 9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По состоянию на 29 апреля московские субъекты МСП и индивидуальные предприниматели направили более 4 тыс. обращений о предоставлении беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Из них одобрили 1,5 тыс. обращений на общую сумму 3,6 млрд рублей. Фактически было уже выдано 837 кредитов на сумму 1,8 млрд рублей.

Кроме того, за период с 20 марта по 29 апреля малый и средний бизнес Москвы подал 3,6 тыс. заявок на кредитные каникулы, из которых было одобрено 88,3%. По состоянию на 29 апреля реструктуризация кредитных договоров была проведена 2,5 тыс. субъектов МСП на сумму 4,9 млрд рублей (что составляет 10,1% от общероссийского показателя).

Также кредитные организации провели реструктуризацию платежей по кредитам 49 компаниям столицы на общую сумму 2,2 млрд рублей.

Помимо федеральных мер поддержки в Москве действует городская программа субсидирования банков, утвержденная в рамках третьего пакета антикризисных мер. Город субсидирует банкам из бюджета 8% годовых по новым и 6% по действующим кредитам на развитие и поддержание деятельности МСП. Сейчас в программе участвуют 11 банков столицы.

"Кредитными организациями уже одобрены займы на сумму более 8 млрд рублей. С учетом субсидий правительства Москвы ставка по кредитам для предпринимателей составит от 3 до 7% годовых", - привела пресс-служба слова главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

В данные Банка России также вошли займы под поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Всего с начала апреля столичные предприниматели с помощью фонда оформили кредиты на сумму 1,4 млрд рублей. При этом гарантии фонда покрывают до 70% кредита. При реструктуризации займов поручительства фонда для субъектов МСП продлеваются на срок до полугода без проведения дополнительного финансового анализа.