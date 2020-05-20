{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Дальний Восток получит 2,9 млрд рублей на поддержку МСП в условиях пандемии

Правительством РФ было выделено дополнительно 1,4 млрд рублей

ТАСС, 20 мая. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) с учетом дополнительных субсидий получат 2,9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП) в условиях пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба полпредства в ДФО.

"Для поддержки субъектов МСП правительство РФ [дополнительно] выделило регионам Дальнего Востока 1,4 млрд рублей. Таким образом, общая сумма субсидий бюджетам дальневосточных регионов на докапитализацию микрофинансовых организаций составит 2,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Тему обсуждали на совещании с губернаторами. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства проанализировать выполнение дальневосточными регионами поручений президента РФ и федерального правительства, которые касаются мер поддержки предприятий и организаций.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Опрос: лишь 18% представителей МСП уверены в развитии своего бизнеса в ближайшее время
Доля оптимистично настроенных предпринимателей резко снизилась, отмечается в исследовании банка "Открытие"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС