Дальний Восток получит 2,9 млрд рублей на поддержку МСП в условиях пандемии

ТАСС, 20 мая. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) с учетом дополнительных субсидий получат 2,9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП) в условиях пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба полпредства в ДФО.

"Для поддержки субъектов МСП правительство РФ [дополнительно] выделило регионам Дальнего Востока 1,4 млрд рублей. Таким образом, общая сумма субсидий бюджетам дальневосточных регионов на докапитализацию микрофинансовых организаций составит 2,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Тему обсуждали на совещании с губернаторами. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства проанализировать выполнение дальневосточными регионами поручений президента РФ и федерального правительства, которые касаются мер поддержки предприятий и организаций.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.