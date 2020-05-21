"Мой без дыр". Как работает при пандемии крупнейшая на Северном Кавказе прачечная

Аутсорсинга белья

Идею создания бизнеса подсказало само место - курорт Кавказские Минеральные Воды, где сконцентрировано множество лечебниц, санаториев, гостиниц. И все их гости, конечно же, пользуются постельным бельем и банными принадлежностями. Существуют нормы, по которым лечебно-профилактические учреждения должны иметь запас, равный шести комплектам на одно койко-место.

"Держать собственную прачечную таким учреждениям невыгодно - это дополнительные расходы на коммунальные услуги, трудоустройство персонала. Выходом является отдавать эту работу на аутсорсинг. Именно поэтому мы решили создать прачечную и развивать услугу сдачи белья в аренду, одновременно обеспечивая его доставку", - рассказывает Мария.

Основатели ориентировались на опыт западных стран, где уже начиная с 1970-х годов большинство текстиля обслуживается по системе аренды. Стимулом перехода на такую систему служит экономия - от 20 до 30% в зависимости от сферы деятельности. В России услуга аутсорсинга белья появилась не так давно, но тоже набирает обороты. За этим трендом последовали и бизнесмены на Ставрополье.

В конце 2016 года в здании площадью 3 тыс. кв. м, находившемся в собственности основателей, открылась прачечная "Артекс Сервис". Вложения в проект составили порядка 250 млн рублей.

Прачечная стала самой крупной на Северном Кавказе, работающей на оборудовании немецкой компании Kannegiesser. Предприятие имеет одну туннельную и две барьерные стиральные машины, что позволяет перерабатывать около 20 т белья в сутки. При этом грязное белье не соприкасается с чистым, так как чистая и грязная зоны отделены друг от друга. К тому же, туннельная машина позволяет экономить на коммунальных услугах: после одной стирки вода очищается и поступает на следующую. В итоге на 200 т белья уходит всего 3 тыс. куб. м воды. Для сравнения, на тот же объем конкуренты в среднем тратят 10 тыс. куб. м.

Кроме того, прачечная осуществляет дезинфекцию белья - это медицинский вид деятельности, который требует лицензирования. При стирке всегда используются "щадящие" гипоаллергенные моющие средства, сочетающие в себе дезинфицирующие, отбеливающие, пятновыводящие и моющие свойства.

"У нас есть девять грузовых автомашин, благодаря чему мы своими силами забираем и доставляем белье заказчикам. Все это входит в стоимость услуги, никаких дополнительны затрат на контрагента не ложится", - уточняет Мария.

За три года прачечная расширила число заказчиков с 20 в первый год до 100. Они находятся в пяти регионах - Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии. К санаториям и гостиницам за это время добавились больницы, детские сады, военные части. У предприятия 80% действующих договоров - это госконтракты, часть из которых заключены на срок до трех лет.

В 2019 году выручка "Артекс Сервис" составила 84 млн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 50%. За тот же период вырос и объем стирки: с 40 до 200 т белья в месяц. Предприятие строило планы по расширению заказов, намереваясь зайти в новые регионы, однако в марте этого года этот путь преградила пандемия коронавируса.

Помощь государства

"По всей стране были введены ограничительные меры, чтобы инфекция не распространялась. Мы, как исполнитель госконтрактов для медицинских учреждений, то есть жизнеобеспечивающее предприятие, не попали под эти ограничения и продолжили работать. Конечно, соблюдая все меры предосторожности", - отмечает Мария.

Процесс организации труда слегка изменился. Так, каждому выходящему на смену замеряется температура, люди на предприятии начали держать социальную дистанцию 1,5 м, у работников стало больше технических перерывов. Также помещение постоянно проветривается, а все рабочие поверхности дезинфицируются.

Предприятие закупило для сотрудников защитные маски, перчатки, очки, комбинезоны, обеспечило запасы антисептика и дезинфицирующих средств. Это потребовало дополнительных затрат - порядка 3 тыс. рублей в сутки.

"Так как гостиницы и санатории закрылись из-за введения режима ограничений, а больницы почти перестали госпитализировать плановых больных и проводить плановые операции, то у нас резко упал объем: если прежде мы стирали и дезинфицировали почти 8 т белья в сутки, то сейчас - всего 3 т. Выручка свелась к тому, что хватало только на то, чтобы сводить концы с концами. Но мы решили всеми силами сохранить штат, хотя падение объема заставило уменьшить количество работников в смену", - говорит гендиректор.

В начале апреля российское правительство внесло "деятельность по предоставлению бытовых услуг населению" в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом. В связи с этим прачечная смогла рассчитывать на государственную поддержку. Наиболее "привлекательной" для них стала программа по выдаче кредитов под 0% на выплату зарплат сотрудникам.

"Мы обратились за беспроцентным кредитом в ставропольское отделение МСП Банка (дочерняя структура Корпорации МСП - прим. ТАСС). Банк очень оперативно и безо всякой волокиты принял заявку, и уже через четыре дня мы получили средства в сумме 7,8 млн рублей. Благодаря этому удалось сохранить штат из 82 сотрудников и своевременно выплатить им зарплату за апрель", - рассказывает Мария.

Также компания воспользовалась и другой мерой поддержки - субсидией на выплату майских зарплат в размере 12 тыс. 130 рублей каждому сотруднику. Главное условие предоставления этой помощи - сохранение не менее 90% количества работников к 1 апреля - прачечная выполнила.

"С 18 мая начались выплаты этих субсидий пострадавшему бизнесу. Мы успели подать заявку и надеемся получить средства", - отмечает Мария.

Белье - в обсервации

Сейчас часть санаториев на Северном Кавказе переделана в обсервации. Там обследуют граждан, которые проходят карантинный период после возвращения из-за границы или контакта с больными коронавирусом.

"Им необходима стирка этого инфекционного белья. У большинства санаториев белье для стандартных номеров цветное. Дезинфекция на основе хлора или перекиси водорода его губит, поэтому им выгоднее брать комплекты в аренду. Сейчас уже два таких санатория захотели сотрудничать с нами. Надеюсь, что когда пандемия закончится, они останутся нашими партнерами", - говорит Мария.

Также в планах договориться о предоставлении белья в аренду еще с несколькими больницами в Ставропольском крае.

"При этом в ближайшие недели увеличение объема заказов, а с ним возвращение показателя выручки на докризисный уровень не просматривается. Несмотря на то, что какие-то ограничения начинают снимать, лечебные учреждения еще не получили добро на то, чтобы начинать класть плановых больных. Санатории и лечебницы пока не открываются. Хочется верить, что все-таки с июня ситуация поменяется в лучшую сторону, но пока уверенность в этих сроках "пятьдесят на пятьдесят", - замечает предприниматель.

При этом отказываться от планов развития на предприятии не планируют.

"Продолжим исполнять договоренность с Министерством здравоохранения Ингушетии. Мы уже поставляем белье в аренду четырем больницам, а хотим во все 14. Так как этим медучреждениям невыгодно содержать свои прачечные, мы окажемся для них лучшей альтернативой. Также продолжаем работать по аналогичной схеме с больницами в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии", - делится Мария.

Дальше - расширение регионов присутствия. "Артекс сервис" в среднесрочной перспективе хочет зайти в Чеченскую Республику, Дагестан и Краснодарский край.

"На самой фабрике проектная мощность здания и коммуникаций позволяет увеличить объем производства в два раза, если брать за основу докризисный показатель. Поэтому у нас большие планы", - добавляет Мария.

Беседовал Наиль Шахвалиев