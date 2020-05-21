Как крупнейшая на Северном Кавказе прачечная работает при пандемии

Крупнейшая на Северном Кавказе прачечная "Артекс Сервис" открылась в Ставропольском крае в конце 2016 года. Она оказывает услуги не только стирки, но и предоставления белья в аренду, что востребовано лечебницами, санаториями, гостиницами, больницами и другими учреждениями. У предприятия 80% действующих договоров - это госконтракты.

Гендиректор прачечной Мария Можджер рассказала агентству, что за три года удалось расширить число заказчиков в пять раз - до 100. Они находятся в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии.

В условиях пандемии коронавируса предприятие не остановило свою работу - оно не попало под ограничительные меры, так как является исполнителем госконтрактов для медицинских учреждений. Несмотря на это, падения объемов избежать не удалось: если прежде прачечная стирала и дезинфицировали почти 8 тонн белья в сутки, то сейчас - всего 3 тонны.

В этой ситуации помогла государственная поддержка. Предприятие обратилось за кредитом под 0% на выплату зарплат сотрудникам в МСП Банк и в короткие сроки получило 7,8 млн рублей. Благодаря этому удалось сохранить штат из 82 человек и своевременно выплатить им зарплату за апрель.

Сейчас в планах предприятия - расширение сотрудничества с больницами в регионах Северного Кавказа и увеличение мощностей за счет новых заказов.