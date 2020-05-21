{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Забайкалье получило почти 7 млн рублей на поддержку бизнеса

Деньги направят на выплату микрозаймов предпринимателям, работающим в областях торговли, автоперевозок, общественного питания и других

ЧИТА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство РФ перечислило Забайкальскому краю 6,6 млн рублей из Резервного фонда для поддержки отраслей экономики, которые пострадали от пандемии коронавируса, сообщается в четверг на официальном портале региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"До министерства экономического развития [Забайкалья] доведены лимиты - около 6 млн 660 тыс. рублей. Что же касается бюджетных мер поддержки, здесь мы уже реализовали ряд мероприятий: снижение налоговых ставок, введение "арендных каникул", авансирование ресурсоснабжающих организаций. И в дальнейшем работа по оказанию мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе продолжится", - приводятся в сообщении слова вице-премьера края Андрея Кефера.

Субсидию направят на выплату микрозаймов тем предпринимателям, чей бизнес вошел в перечень наиболее пострадавших отраслей. К ним относятся розничная торговля непродовольственными товарами, автоперевозки, гостиничный бизнес, общественное питание, бытовые услуги, туристические агентства и предприятия сферы туризма, творческая деятельность в области искусства и развлечений, спорта, отдыха, а также дополнительное образование.

Регионы Дальнего Востока получат из федерального бюджета 2,9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства проанализировать выполнение дальневосточными регионами поручений президента РФ и федерального правительства, которые касаются мер поддержки предприятий и организаций.

Ранее власти Забайкальского края втрое снизили ставки по упрощенной системе налогообложения и вдвое уменьшили ставки по транспортному налогу. За счет этого представители малого бизнеса сэкономят 191 млн рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Как крупнейшая на Северном Кавказе прачечная работает при пандемии
Читать полностью