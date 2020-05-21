Забайкалье получило почти 7 млн рублей на поддержку бизнеса

ЧИТА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство РФ перечислило Забайкальскому краю 6,6 млн рублей из Резервного фонда для поддержки отраслей экономики, которые пострадали от пандемии коронавируса, сообщается в четверг на официальном портале региона.

"До министерства экономического развития [Забайкалья] доведены лимиты - около 6 млн 660 тыс. рублей. Что же касается бюджетных мер поддержки, здесь мы уже реализовали ряд мероприятий: снижение налоговых ставок, введение "арендных каникул", авансирование ресурсоснабжающих организаций. И в дальнейшем работа по оказанию мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе продолжится", - приводятся в сообщении слова вице-премьера края Андрея Кефера.

Субсидию направят на выплату микрозаймов тем предпринимателям, чей бизнес вошел в перечень наиболее пострадавших отраслей. К ним относятся розничная торговля непродовольственными товарами, автоперевозки, гостиничный бизнес, общественное питание, бытовые услуги, туристические агентства и предприятия сферы туризма, творческая деятельность в области искусства и развлечений, спорта, отдыха, а также дополнительное образование.

Регионы Дальнего Востока получат из федерального бюджета 2,9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства проанализировать выполнение дальневосточными регионами поручений президента РФ и федерального правительства, которые касаются мер поддержки предприятий и организаций.

Ранее власти Забайкальского края втрое снизили ставки по упрощенной системе налогообложения и вдвое уменьшили ставки по транспортному налогу. За счет этого представители малого бизнеса сэкономят 191 млн рублей.