Бизнес сможет бесплатно опробовать решения участников конкурса "Инновации против кризиса"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Участники конкурса "Инновации против кризиса" бесплатно предоставят свои цифровые решения предпринимателям, сообщается в пятницу на сайте мэрии Москвы.

"Участники конкурса "Инновации против кризиса" бесплатно предоставят свои цифровые решения бизнесу. Ознакомиться с проектами и подать заявку на их тестирование можно с 20 мая по 8 августа на сайте Агентства инноваций Москвы", - говорится в сообщении.

Всего в конкурсе принимают участие 58 цифровых продуктов, в числе которых голосовой искусственный интеллект, сервис для организации видеоконференций, а также социальная сеть с функциями планирования. Кроме того, в рамках конкурса протестируют робота-оператора колл-центра с функцией распознавания речи, систему онлайн-управления отелем и другие решения.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, конкурс позволит участникам не только протестировать свои решения, но и получить обратную связь от потенциальных потребителей.

"Конкурс создан с целью поиска и продвижения высокотехнологичных решений для оптимизации работы компаний в условиях режима самоизоляции", - приводятся в сообщении слова Фурсина.