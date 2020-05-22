На Кубани вдвое увеличили перечень отраслей бизнеса, пострадавших из-за пандемии

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/ Региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае позволили в два раза по сравнению с общероссийским увеличить перечень видов экономической деятельности, признанных потерпевшими в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

"Мы увеличили в два раза перечень пострадавших предприятий: 50 тыс. у нас по федеральному перечню, 50 - по региональному", - сказал Воронов, добавив, что Краснодарский край - единственный регион, где произошло такое раширение.

Он также отметил, что за период пандемии предприниматели Кубани активно пользуются мерам поддержки Фонда микрофинансирования Краснодарского края, который уже выдал займов на сумму порядка 200 млн рублей. Около 39 тыс. кубанских предпринимателей получили порядка 1,5 млрд рублей прямых федеральных субсидий.