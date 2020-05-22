Вологодские власти установили доплату к пособию по безработице для предпринимателей

ВОЛОГДА 22 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области выделили из регионального бюджета 7,6 млн рублей на доплаты к пособию по безработице для представителей малого и среднего предпринимательства, которые из-за коронавируса были вынуждены закрыть свой бизнес. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

"Региональная доплата к пособию по безработице предоставляется гражданам, находившимся с 10 февраля 2020 года в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, прекратившим предпринимательскую деятельность после 1 марта 2020 года и признанным в установленном порядке безработными", - говорится в сообщении.

Доплата к пособию по безработице устанавливается в размере разницы между минимальной и максимальной величинами пособия по безработице на 2020 год, утвержденными на федеральном уровне, увеличенными на районный коэффициент.

Как отмечается в сообщении, доплата будет производиться ежемесячно, вместе с пособием по безработице, а ее средний размер составит примерно 12,4 тыс. рублей.

"Региональная доплата установлена в целях поддержания доходов граждан, осуществлявших предпринимательскую деятельность, вынужденных ее прекратить в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 и, как следствие, потерявших доход", - пояснил заместитель главы региона Виталий Тушинов.