ТПП просит правительство проводить проверки малого бизнеса не чаще, чем раз в три года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает установить жесткий регламент проведения проверок малых и средних предприятий (МСП), ограничив для добросовестных налогоплательщиков частоту таких проверок - раз в три года. Об этом говорится в предложениях ТПП России для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса.

Соответствующее письмо глава ТПП Сергей Катырин направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Установить жесткий регламент проведения плановых, неплановых налоговых и других (включая взятие проб) проверок для всех субъектов МСП - добросовестных налогоплательщиков (ввести критерии частоты проведения проверок МСП раз в три года, если по результатам проверки нет замечаний)", - отмечается в документе.

Также ТПП просит изменить критерии обязательного аудита МСП, так как сейчас обязательный аудит проводится в случаях, "если объем выручки от продажи продукции организации (за рядом исключений) за предшествовавший отчетному год превышает 400 млн рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн рублей", отмечается в письме.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса.